Газовики Чувашии свято чтят память защитников Родины

В канун 76-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты АО «Газпром газораспределение Чебоксары» провели техническое обслуживание газового оборудования на 16 мемориалах Вечного огня.

Работы были выполнены в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз». Газовики очистили горелки и форсунки от загрязнений, проверили работоспособность и смазку кранов, герметичность газопроводов и всех разъемных соединений оборудования. Также сотрудники компании провели уборку прилегающих к памятникам территорий.

«9 Мая — священная дата в отечественной истории, — говорит генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов. — С каждым годом мы отдаляемся от мая 1945 года. Но память наша не имеет возрастных границ. Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и доблести — навечно вписана в героическую летопись России. Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто героически сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Мы никогда не забудем, какой ценой завоевана Победа».

Елена Владимирова

Дорогие ветераны, труженики тыла!

Уважаемые земляки!

От имени газовиков Чувашии и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

В эти дни мы обращаемся со словами глубочайшей благодарности к ветеранам, участникам войны и труженикам тыла. Низкий поклон вам, спасибо вам за мирное небо над головой, за то, что вы ценой огромных усилий выстояли и победили в той страшной войне, за то, что сумели восстановить страну из руин. От всей души искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

К.С. Мифтахутдинов, генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары»,

АО «Газпром газораспределение Чебоксары»