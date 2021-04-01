Сельчанам — доступные маршруты, а выставкам — просторную площадку

Прежде чем обсудить вопросы, включенные в повестку дня очередной утренней планерки, Глава Чувашии остановился на задачах, которые содержатся в Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Мы должны организовать работу таким образом, чтобы те меры господдержки, о которых говорил Президент, в кратчайшие сроки доходили до жителей Чувашии», — нацелил Олег Николаев. Он напомнил, что с прошлого года, с внедрением в республике опережающего проектирования, появилась возможность без промедления воплощать в жизнь важные проекты по объектам жизнеобеспечения, и прежде всего в малых городах.

ПОРУЧЕНИЕ.

Создать коллегиальный координирующий орган для формирования перечня проектов, реализуемых по двум новым направлениям федеральной поддержки: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и за счет спецресурсов от федерального фонда национального благосостояния. Регулярно мониторить ход реализации проектов.

Предваряя тему цифровых технологий на службе у населения, Глава республики поделился личными впечатлениями как пользователь. Сегодня люди могут записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, набрав единый номер 122, через свою поликлинику или через портал Госуслуг, напомнил он. И сообщил, что выбрал последний вариант: «Я записался в субботу — в субботу же вакцинировался первым компонентом, а сегодня оформил дневник самочувствия после вакцинации. Достаточно удобно, и самое главное, без лишней суеты. Рекомендую пользоваться этим каналом. Самочувствие, докладываю, хорошее, как и отразил в дневнике».

Как работает «Платформа обратной связи» — новый цифровой инструмент для оперативного реагирования на обращения граждан, рассказала замминистра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Екатерина Грабко.

С момента запуска сервиса поступило более 6,4 тысячи обращений, большинство уже рассмотрено. В личном кабинете портала Госуслуг можно отследить статус сообщения и получить уведомление о принятом решении. Ожидаемо лидируют по количеству обращений Минздрав и Минтруд. Наблюдается сезонность: уменьшилось число обращений по уборке снега на автодорогах и во дворах. Зато граждане активизировались в направлении «благоустройство, природа, экология»…

Сейчас в платформу обратной связи встраивается модуль «Общественное голосование», чтобы до 30 мая жители Чувашии смогли проголосовать за понравившийся проект, реализуемый по федеральной программе формирования комфортной городской среды.

Олег Николаев высказал пожелание, чтобы госучреждения расширяли свое присутствие в цифровой среде, в том числе на «Платформе обратной связи».

ПОРУЧЕНИЕ.

Разработать и запустить сервис, позволяющий населению голосовать за проекты по программе «инициативное бюджетирование», не первый год реализуемой в Чувашии.

Сезон работы на дачных участках открыт. Руководитель Минтранса Владимир Осипов перечислил сезонные и круглогодичные рейсы до садоводческих товариществ и дачных поселков. «Мы многое делаем, чтобы найти новые формы поддержки садоводов и огородников.

Но поступает немало вопросов от жителей сел по поводу обеспечения их регулярными пассажирскими перевозками. Прежде всего внутримуниципальными: населенный пункт — районный центр», — перевел разговор в несколько иную плоскость Глава республики. Министр согласился, что сложности есть.

Так, маршрут Чебоксары-Алатырь внутри Алатырского района малоприбылен, и автоперевозчики не спешат выигрывать тендер на перевозки в том направлении.

«У нас для таких случаев введено 36 маршрутов с регулируемым тарифом. Например, в Алатырском районе: Алатырь-Атрать, Алатырь–Киря. Но внутри самих муниципалитетов есть проблемы. В Аликовском, Комсомольском районах многие перевозчики уходят из-за того, что рейсы неприбыльны. А сами муниципалитеты не хотят участвовать в софинансировании данных маршрутов», — обрисовал ситуацию министр.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам муниципальных администраций совместно с Минтрансом в течение месяца проанализировать состояние пассажирских перевозок, чтобы принять меры, позволяющие жителям Чувашии повсеместно пользоваться общественным автотранспортом.

На минувшей неделе в республике завершились важные культурные события — День чувашского языка («не просто день, а 150-летие новой чувашской письменности», подчеркнула руководитель Минкультуры Светлана Каликова), и 25-й Международный балетный фестиваль. Оба события собрали много гостей. Несмотря на ограничения в связи с ковидом, фестивальную программу посмотрело в общей сложности более 5 тысяч зрителей.

Столь же многолюдной оказалась и Международная научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» с сопутствующей выставкой, размесившейся на базе одного из чебоксарских предприятий. Более 1100 человек приняли участие в этом мероприятии, свыше 300 компаний, а в 2019 году их было около 850 и 255 соответственно, сравнил глава Минпрома Евгений Герасимов. Но вот загвоздка — просторного помещения для выставочных и ярмарочных мероприятий в республике нет. По словам министра, это отметили и представители федеральных органов власти, и участники выставки.

ПОРУЧЕНИЕ.

В течение месяца выработать конкретные предложения по площадке, которая соответствует современным стандартам проведения масштабных выставочно-ярмарочных мероприятий.