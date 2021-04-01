Олег Николаев привился вакциной «Спутник V»

Об этом руководитель региона сообщил 26 апреля в ходе еженедельной планерки.

«На вакцинацию от COVID-19 записался через портал Госуслуги. В минувшую субботу привился первым компонентом вакцины, — рассказал Олег Николаев. — Сегодня утром на портале оформил дневник наблюдения за состоянием здоровья».

Руководитель региона отметил удобство процедуры записи на вакцинацию через Госуслуги.

«Достаточно комфортно и удобно, нет никаких лишних действий. Всем рекомендую пользоваться такой возможностью. Самочувствие после вакцинации хорошее, все это я отразил в дневнике наблюдения за состоянием здоровья», – подчеркнул он.