Депутат Юрий Зорин передаст в музеи артефакты с мест последних сражений чапаевской дивизии

Депутат Государственного совета Чувашской Республики от партии «Единая Россия» Юрий Зорин передаст музеям республики исторические предметы с мест сражений 25-ой «чапаевской» дивизии. Они были обнаружены поисковым отрядом «Чапаевец» во время раскопок на мысе Херсонес в Крыму. Юрий Зорин финансово поддерживает работу поисковиков.

— Как депутат Государственного совета я очень поддерживаю такие инициативы. Мы заключили с «Союзом ветеранов Военно-морского флота Чувашской республики» соглашение о сотрудничестве, потому что проводимые ими мероприятия важны для сохранения исторической памяти, — говорит Юрий Зорин. — Обнаруженные артефакты мы отдаем в музеи боевой славы Чувашии. Часть представленных сегодня предметов будет передана в дом-музей Героя Советского Союза Сергея Бутякова. Уроженец деревни Нижнее Анчиково Козловского района Сергей Бутяков был первым чувашем, удостоенным звания Героя Советского союза. Ранее музей уже получил от нас несколько экспонатов. И теперь, ко Дню Победы мы готовимся отвезти третью партию.

Председатель общественной организации «Союз ветеранов Военно-морского флота Чувашской республики» Владимир Крюковский отметил важность поисковой деятельности:

— Выезжая на раскопки, мы привозим эти артефакты, чтобы дети Чувашии смогли их увидеть, вживую прикоснуться к истории. Это вещи с последнего места боя легендарной 25-ой артиллерийской чувашской дивизии с мыса Херсонес. Вот каска, вот часть крупнокалиберных гильз, мина, армейский котелок нашего бойца. Это часть того, что поднял наш поисковый отряд в последнюю вахту. Мы привозим это в школы, в музеи, чтобы дети не забыли про Великую Отечественную войну, чтобы история не ушла из народа.