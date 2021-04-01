Сергей Артамонов: Работа в агропромышленном комплексе – это перспективно

Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов провел для студентов чувашских ВУЗов «День карьеры» и рассказал о перспективах работы в агропромышленном комплексе республики. Мероприятие прошло в Чувашском государственном аграрном университете, в неформальной обстановке за чашкой чая. Формат «завтрака с министром» помог создать атмосферу свободного общения, студенты задавали свои вопросы и получали компетентные ответы.

Насколько успешно молодой специалист может реализовать свои возможности в сфере АПК? По словам Сергея Артамонова, в Чувашии отрасль активно развивается по всем направлениям и имеет высокий спрос на квалифицированных работников. Сегодня аграрии получают беспрецедентную поддержку со стороны государства и показывают высокие результаты. Министр также рассказал, что с этого года в республике заработала «Школа фермера». Обучение идет по трем направлениям: сыроделие, ягодоводство и тепличное овощеводство. Проект реализуется совместно с Минсельхозом России и Россельхозбанком. Школу в этом году закончат 20 фермеров Чувашии, все они получат возможность участия в конкурсном отборе и получения грантов на реализацию своего проекта. Сельскохозяйственная отрасль предоставляет большие возможности для самостоятельных и предприимчивых людей, отметил Сергей Артамонов. Также он сказал, что для тех, кто решит жить и работать на селе, есть очень привлекательные льготные программы на строительство дома, на покупку готового жилья.

Студентов интересовало, насколько конкурентна и эффективна отрасль в настоящее время. Сергей Артамонов ответил, что Чувашия традиционно имеет большие успехи как аграрный регион, особенно это ярко выразилось в прошлом году. Объем производства растет год от года, обгоняя среднестатистические цифры по России. По показателю «объем производства на 100 га» за 2020 год Чувашия была на 4 месте в стране по сбору картофеля, достигла рекордной в истории республики урожайности зерновых (33,9 центнера с гектара) и овощей (343,6 центнера с гектара). В Чувашии производится 90% всего хмеля и 70% лука-севка в стране. За прошлый год был также исторический максимум надоя молока от одной коровы – 6,467 тысяч килограмм. Сергей Артамонов отметил, что сегодня производство молока превышает потребности самой республики на 40%, и задача на будущее – перерабатывать в регионе весь объем произведенного молока в готовую продукцию.

Чувашская продукция становится все более востребованной не только в стране, но и в мире. Сегодня она экспортируется в 37 стран мира. Главные экспортеры – это Китай, Германия, Украина, Белоруссия. Особенно ценится чувашская кондитерская продукция.

Ректор аграрного университета Сергей Макушев в свою очередь подчеркнул, что для студентов аграрная сфера является уникальной площадкой для практики и стажировок. В АПК идет активное обновление сельхозтехники, внедрение новых технологий, повышается заработная плата специалистов и растет комфортность жизни на селе.