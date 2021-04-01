Руководитель агрофирмы стал жертвой мошенничества при покупке семян овса

В дежурную часть отдела МВД России по Чебоксарскому району мужчина обратился вечером 20 апреля. Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, 32-летний потерпевший нашел объявление в интернете о продаже семян, связался с продавцом и после переговоров перевел ему 165 тысяч рублей. Однако свой товар он так и не получил, и написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности мошенника.
Опубликовано: 22 апреля 2021 г.
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