Руководитель агрофирмы стал жертвой мошенничества при покупке семян овса

В дежурную часть отдела МВД России по Чебоксарскому району мужчина обратился вечером 20 апреля. Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, 32-летний потерпевший нашел объявление в интернете о продаже семян, связался с продавцом и после переговоров перевел ему 165 тысяч рублей. Однако свой товар он так и не получил, и написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению личности мошенника.