Поддержка производителям и переработчикам молока гарантирована

Не снижать закупочную цену на молоко, больше заниматься его переработкой на территории республики, помогать личным подсобным хозяйствам. Такие задачи поставил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов 20 апреля на совещании с участием директоров молокозаводов и представителями районных администраций, ответственных за развитие сельского хозяйства в муниципалитетах.
— Спасибо, что вы инвестировали средства в строительство перерабатывающих цехов. В Чувашии на сегодняшний день производится много молока, но его скоро не будет в таком количестве, если вы не предложите хозяйствам нормальную закупочную цену, — обратился Сергей Артамонов к руководителям молокоперерабатывающих предприятий республики.
Если крупные производители молока сдают свою продукцию напрямую переработчикам, то личные подсобные хозяйства имеют дело с так называемыми трейдерами, перекупщиками. Их в республике – более полусотни. Поэтому важно, чтобы заводы держали приемлемую закупочную цену и не «роняли» ее. Ведь у производителей молока должен быть интерес развиваться. Тем более, что результаты они показывают неплохие: в 14 районах ЛПХ дают молока больше среднего по республике уровня.
Ежегодно в «период большого молока» — июнь и июль — наступает «молочный ценопад». Например, в начале прошлого года молоко у личных подсобных хозяйств закупали в среднем по 19 рублей 50 копеек за литр. В период «большого молока» цена упала до 14 рублей 60 копеек. При этом розничные цены в магазинах не снижаются. Таким образом, переработчики пытаются компенсировать зимние потери, когда закупочные цены на молоко были, наоборот, высокими. Задача властей – убедить переработчиков не допускать сильного снижения цены, чтобы этим не воспользовались перекупщики и в итоге не пострадали ЛПХ и совхозы.
Со своей стороны Правительство Чувашии готово помочь переработчикам, которые не будут снижать закупочные цены в летний период. Например, министр сельского хозяйства ЧР гарантировал им финансовую помощь при модернизации производства – в бюджете заложены средства на компенсацию до 30% затрат на покупку нового оборудования.
Есть ресурс и для расширения ассортимента и объема выпуска молочной продукции. Сейчас Чувашия вывозит в другие регионы больше молока, чем перерабатывает у себя.
— Мощности для переработки у нас есть. Но мы не задействуем их полностью, — говорит министр сельского хозяйства ЧР Сергей Артамонов, — Поэтому нам с вами надо поработать над расширением линейки конечной продукции, которая будет востребована на рынке.
Сергей Артамонов предложил активнее вовлекать в этот процесс и владельцев личных подсобных хозяйств. Тем более, что в республике есть программы поддержки тех, кто готов заниматься сельскохозяйственным производством и переработкой сельхозпродукции. Но далеко не все аграрии знают о них.
— Надо активнее разъяснять людям про субсидии на производство молока, рассказывать о господдержке тех, кто занимается переработкой, — призвал министр сельского хозяйства представителей администраций районов.
Чувашия всегда была сильна сельским хозяйством и сегодня необходимо использовать весь возможный ресурс государственной поддержки производителей и переработчиков сельхозпродукции.
Поддержка производителям и переработчикам молока гарантирована
Не снижать закупочную цену на молоко, больше заниматься его переработкой на территории республики, помогать личным подсобным хозяйствам. Такие задачи поставил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов 20 апреля на совещании с участием директоров молокозаводов и представителями районных администраций, ответственных за развитие сельского хозяйства в муниципалитетах.