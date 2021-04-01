Как жители Чувашии «троллят» телефонных мошенников

Кто-то пляшет под дудочку телефонных «разводил», а кто-то над ними подшучивает. Именно об этом пишут в соцсетях люди, столкнувшиеся с телефонными мошенниками. Может, кому-то их «домашние заготовки» пригодятся. А тем, кого тоже безуспешно пытались развести, предлагаем поделиться личным опытом.

Серафима Лукина: «Последний раз звонили: «С вашей карты пытаются снять крупную сумму». А у меня там было всего 200 рэ. «Здорово, — говорю, — я тоже хочу крупную сумму со своей карты снять…»

Елена: «Мне тоже один звонил, по имени-отчеству называет, распинается, что с моей карты осуществлен перевод и т.д., и т.п. Я говорю: «Ой, в лифте была, связь потерялась, повторите». Он снова звонит, я опять: «Алле-алле, еще раз, я не поняла». Он перезванивает, я: «Да, какой кошмар, только не расслышала…» Не выдержал, первый трубку бросил…»

Евдокия: «Звонят с сообщениями о блокировке карты, о попытках снять деньги с карты, о переводах. А я подыгрываю. Интересно же. Один раз требовали, чтобы я срочно к банкомату бежала, нужные операции проводила. Поздно вечером. А я в деревне живу. Банкомат один, до него ехать полчаса, а пешком все три. Зима, мороз, волки бегают. Ну я так и сказала, что меня волки скушают, если пойду…»

Наталья: «Я всегда сотруднику «службы безопасности» отвечаю: «Чего звонишь-то? Что ты, коллег не знаешь? Заходи в соседний кабинет, скажи, мол, так и так… В трубке пауза и звонок сбрасывают».

Надежда: «А я сразу спрашиваю: они текущий срок усугубляют или на новый пытаются заработать?»