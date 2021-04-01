Как идет подготовка к весенним сельскохозяйственным работам в Чувашии

Упустишь время — потеряешь урожай

В республике набирают обороты весенние полевые работы. 8 апреля с их ходом ознакомился вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, посетивший Цивильский район.

Как показала поездка, в ходе которой министр посетил ряд сельхозпредприятий, готовность к посевным работам в республике внушает оптимизм. В этом году яровой сев предстоит провести почти на 300 тыс. га. При этом потребность в минеральных удобрениях для сезонных полевых сельскохозяйственных работ составляет 19,1 тыс. тонн в действующем веществе.

В Продовольственном фонде республики в достаточном количестве есть все основные виды минеральных удобрений. «На сегодняшний день обеспеченность удобрениями — 119%, то есть, по сравнению с прошлым годом у нас удобрений больше на 20%. Это значит, что мы способны в этом году внести до 50 кг действующего вещества на гектар земли, в прошлом году было 43 кг», — отметил Сергей Артамонов.

Также аграрии республики в полном объеме обеспечены семенами яровых зерновых, зернобобовых культур, засыпка которых велась с учетом страхового фонда для возможного пересева погибших посевов озимых. Министр сельского хозяйства рассказал, что сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства обеспечены семенами на 103%, 93% из них — кондиционные. Закупка зерна и доведение до кондиции продолжается, и в ближайшие дни их процент увеличится.

В полной мере аграрии оснащены и сельхозтехникой. С начала года приобретено 96 тракторов (в 2020 году — 31), 10 зерноуборочных комбайнов и 124 единицы прочей техники. При этом обеспеченность горюче-смазочными материалами составляет больше 70%. «Это позволит нам своевременно, в течение двух недель, при слаженной работе закончить весенне-полевые мероприятия», — уточнил Сергей Артамонов.

Но кроме вопросов весенней посевной министр сельского хозяйства коснулся и других тем. Большой проблемой являются необрабатываемые земли, которые небольшими участками раскиданы по республике. Их общая площадь составляет 27 тыс. га. Привлечь к ним сторонних инвесторов не представляется возможным. Поэтому, по словам Сергея Артамонова, единственная возможность «оживить» эти земли — задействовать местных землепользователей.

Не менее значимой остается государственная поддержка личных подсобных хозяйств. На эти цели в текущем году предусмотрено 3 млрд 242 млн рублей. Все формы поддержки, которые были задействованы ранее, актуальны и сейчас. «И как в прошлом году, однозначно, те, кто держит коров, будут получать субсидию. На одну корову — 2400 рублей, две — 3400 за голову, три коровы и больше — 3400 рублей за голову», — отметил министр сельского хозяйства.