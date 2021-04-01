В Алатырском районе приступили к подкормке озимых минеральными удобрениями

Первыми на поля вышли в ООО «Новь», ООО «Сура», КФХ Назарова, КФХ Пряхин, КФХ Шугуров. Всего подкормлено 440 га, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Потребность в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ в Чувашии составляет 19,1 тыс. тонн в действующем веществе. По республике накопленные ресурсы туков на сегодня составляют 83,2% от потребности. Завоз минеральных удобрений продолжается.