В Алатырском районе приступили к подкормке озимых минеральными удобрениями

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Первыми на поля вышли в ООО «Новь», ООО «Сура», КФХ Назарова, КФХ Пряхин, КФХ Шугуров. Всего подкормлено 440 га, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
Потребность в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ в Чувашии составляет 19,1 тыс. тонн в действующем веществе. По республике накопленные ресурсы туков на сегодня составляют 83,2% от потребности. Завоз минеральных удобрений продолжается.

Опубликовано: 8 апреля 2021 г.


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