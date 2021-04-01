Чувашские лучники хорошо выступили на чемпионате России

Недавно в Алуште завершился чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях в дисциплине «классический лук» хороший результат показали спортсмены из Чувашии.

Сборная нашей республики в составе Ивана Мухрыгина, Андрея Вахнина и Михаила Степанова заняла третье место в состязаниях, опередив представителей Челябинской области, сообщают в Минспорта Чувашии. Золотые медали завоевали лучники Бурятии, «серебро» на счету сборной Забайкальского края. Отметим, что соревнования стали отборочными для формирования сборной команды России на Олимпийские игры в Токио, всемирную Универсиаду и чемпионат мира.

В свою очередь в дисциплине «блочный лук» в личном первенстве неплохой результат показал еще один представитель Чувашии, Александр Кузменков, он занял 9-е место в турнирной таблице.