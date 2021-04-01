Планерка Главы: ремонт соцобъектов, компенсация пострадавшим от пожара, цены на молоко

Весна чувствуется не только на улице, но и в правительственных кабинетах. Традиционные апрельские субботники, начало паводка, заботы Ростехнадзора в связи

с предстоящим выходом техники на поля — обо всем этом шел разговор на очередной планерке Главы Чувашии Олега Николаева.

Однако начал он ее с чрезвычайного происшествия в Канаше: на прошлой неделе там среди ночи загорелась крыша жилой многоэтажки (подробности в «СЧ» от 2 апреля с.г. «Погорельцев разместили в школе»). Деньги на поддержку пострадавших уже выделены, сообщил Глава, надо быстро довести их до получателей. А Минстрою и районной власти следует в кратчайший срок оценить ущерб, причиненный пожаром и разработать мероприятия по восстановлению жилого объекта. На эти цели тоже выделено достаточно средств.

На предмет соблюдения технологических и противопожарных требований будут проверены все восемь домов, в которых тот же подрядчик, что и в загоревшемся доме, проводил капитальный ремонт. Под бдительное око должны попасть и люди, обслуживающие так называемые «слаботочки» в домах. В частности, интернет-провайдеры, которые нередко имеют неограниченный доступ к общедомовому хозяйству.

ПОРУЧЕНИЕ

Минстрою, жилищной инспекции, администрациям районов совместно с правоохранительными органами разработать регламент доступа к общедомовому имуществу.

Деловые поездки в муниципальные районы, которые Глава совершил на прошлой неделе, послужили основанием для серьезной обеспокоенности состоянием некоторых социально-культурных объектов, а также, в связи с паводком, гидротехнических сооружений. Так в Комсомольском районе одну обветшавшую школу поставили в план капремонта, а другую, едва ли не в худшем состоянии, где грозит обрушиться стена из-за допущенных при строительстве нарушений, и не собирались ремонтировать, пока не вмешался Глава. «Может, в первую очередь надо было ставить на капремонт не первую, а вторую школу?» — задал он риторический вопрос.

ПОРУЧЕНИЕ

Главам районных администраций в течение месяца обобщить информацию о социально-культурных объектах, нуждающихся в срочном ремонте и передать ее в Минстрой и Минобразования Чувашии.

Проблема сезонного снижения закупочных цен на молоко ежегодно проявляется как в целом по стране, так и в регионе, резюмировал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. В нашей республике более половины сырого молока поступает из личных подсобных хозяйств. В прошлом году, впервые за последние семь лет, удалось существенно притормозить снижение поголовья на частных подворьях благодаря господдержке на содержание коров.

Руководитель Минсельхоза сообщил, что сельчане спрашивают, почему сейчас резко упала закупочная стоимость. Еще недавно за литр платили 25-26 рублей, а по состоянию на 2 апреля средняя цена по республике на молоко от населения установилась в размере 19,6 рублей. Сергей Геннадьевич считает: основная причина — конкуренция.

Когда на рынок пытаются войти новые сборщики-перекупщики, цены повышаются и новички, не выдержав конкуренции, «умирают». Тогда укоренившиеся на рынке сборщики снова «выравнивают» стоимость сырья.

В Чувашии насчитывается 228 субъектов-сборщиков молока. Из них 55 вывозят его в 35 регионов. В то же время (парадоксы рыночной экономики!) из 28 регионов сырое молоко завозится в республику. В прошлом году в республику было завезено 252 тыс. тонн этого сырья, вывезено — 337 тыс. тонн. Конечно же, при таком раскладе в планах республиканского Минсельхоза увеличить объемы глубокой переработки молока в ближайшие годы. Перечислил министр и меры господдержки, направленные на повышение закупочных цен на молоко.

ПОРУЧЕНИЕ.

С целью повышения породности и продуктивности Минсельхозу Чувашии запустить в ближайшие 3 месяца проект по искусственному осеменению крс, что повысит в том числе надои и качество молока.

Что касается конкуренции, то ее надо поощрять, согласился Глава региона, но только добросовестную. «Мы выделяем денежные средства из бюджета, поддерживаем людей, которые содержат крупный рогатый скот. А сборщики практически нивелируют эту помощь. Понимая, что людям девать молоко некуда, из-за отсутствия должной конкуренции диктуют свои условия. Такого допускать нельзя», — заявил он и предложил разработать такие меры по закупке молока от населения, чтобы сборщики придерживались государственной политики: с одной стороны, поощряли рублем производство молока, с другой — содействовали его максимальному использованию на местных предприятиях.

А в ближайших планах Минприроды Чувашии — проведение сезонных субботников и месячников. Ежегодно в апреле-мае в республике проходит месячник по очистке, благоустройству и озеленению территорий. Нынче особый упор будет сделан на ликвидацию несанкционированных свалок. Продолжается инициированная в прошлом году волонтерами Всероссийская акция «Сад памяти», предусматривающая высадку в скверах, парках, аллеях, на землях Гослесфонда 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. У нас мероприятие намечено провести 24 апреля в Заволжье. На этот же день выпадает и укоренившийся еще в прошлом веке Всероссийский субботник.

Экологическую тему Глава Чувашии тоже конкретизировал, предложив составить список видов растений, которые будут использоваться для массового озеленения в городах и весях.