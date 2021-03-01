Навруз — Новый год посреди весны

Весело и радостно, с песнями, танцами, богато накрытыми столами и множеством гостей в Доме дружбы народов отметили Навруз. Природа нынче должна быть благосклонна к нам,

говорили его участники, цитируя древнее поверье: «Чем веселее пройдет этот праздник, посвященный встрече Нового года, тем щедрее земля будет к людям».

Традицию отмечать Новый день (так с персидского языка переводится слово «навруз») в день весеннего равноденствия привнесли в нашу республику азербайджанцы, узбеки, таджики, туркмены, не так давно пополнившие дружную многонациональную семью народов Чувашии. В первое время начало нового года по солнечному календарю отмечали только их культурные объединения, а позже наши новые соседи сорганизовались и стали приглашать на Навруз и жителей республики: «Ведь праздник только тогда праздник, если к тебе приходят друзья». И вот уже почти десять лет как Международный день Навруз с более чем 3000-летней историей прижился в республике, став символом единства народов, проживающих в Чувашии.

Добрый повод

В Доме дружбы негде было упасть яблоку, а пожелание «Пусть каждый день будет как Навруз» звучало на самых разных языках. Действо в фойе напоминало восточный базар — шумно, весело, многолюдно. Праздничную атмосферу создавали и выступления коллективов художественной самодеятельности — чувашского фольклорного коллектива «Т?p?н ен» (Чебоксарский район), русского народного фольклорного ансамбля «Родные просторы» (Республиканский центр культуры и народного творчества), народного ансамбля татарской песни «Ялкын» (Национально-культурная автономия татар).

Услышав задорные песни, некоторые гости Навруза отрывались от созерцания выставочных «залов» (на импровизированных национальных площадках были представлены предметы домашнего обихода, тюбетейки, папахи, украшенная чеканкой посуда, праздничные платья) и пускались в пляс. Особый азарт вызывала так называемая чувашская плясовая — под ее мелодию переплясать друг друга пытались татары, туркмены, русские, таджики, узбеки, палестинцы. В круг вовлекались даже посланцы жаркой Африки… «Приятно вместе порадоваться тому, что приходит весна — начало всему новому», — говорили зрители и подбадривали аплодисментами танцоров.

«Три сестры»… и Сэмэни

«Как и любой новый год, Навруз следует встречать за обильным столом», — утверждали хозяева праздника, презентуя свои «дастарханы» со всевозможными яствами, сладостями и напитками. «У нас бытует такое поверье, чем богаче стол во время празднования Нового дня, тем лучше будет год, — знакомили с древними традициями праздника студенты-азербайджанцы, попутно рассказывая, что учатся в чебоксарских вузах. — По традиции на нашем столе всегда должны быть пахлава, шекербура, орехи, плов, долма. А из множества ее видов самая вкусная «Три сестры»… «Ого, какое интересное название!» — воскликнула одна из зрительниц, стоявших вокруг «скатерти-самобранки». «Готовится из баклажанов, болгарского перца и томатов», — продемонстрировали знание национальной кухни будущие стоматологи.

Ломились столы от угощений и у среднеазиатских соседей — узбеков и таджиков. У последних незнакомые нам блюда были заботливо подписаны. Экзотические названия — самбуса, сабзи — вызывали интерес. «Навруз — любимый и долгожданный праздник нашего народа. Мы бережно храним традиции предков и отмечаем приход весны гостеприимно, двери наших домов в этот день открыты для всех, — дружелюбно отвечал на вопросы гостей, в основном женщин, один из старейших активистов таджикской диаспоры, 80-летний Сади Васильевич Бурхонов. — На Навруз у нас на родине варят сумаляк, скачки проходят, борьба, танцуют все. Видели, как наши танцуют?»

Интерес гостей Навруза вызывали и тарелки с зелеными ростками пшеницы, красовавшиеся в центре каждого стола. «А зачем эта зелень? — допытывались наиболее дотошные у молодых хозяек выставочного «зала» туркменской диаспоры. «Проросшие семена пшеницы — главный символ Навруза, — на чистом, без акцента, русском языке объясняла девушка с красивым именем Лейла. По ее словам, в Туркменистане «великий и могучий» в почете, его преподают в учебных заведениях. Есть и русские школы, в одной из них училась и сама красавица. А в Чувашию, как многие ее соотечественники, приехала получить высшее образование. По признанию Лейлы, комфортно им у нас, да и языки похожи — цифры, названия овощей.

«Сочными ростками пшеницы, называемыми Сэмени, в Новый день мы украшаем дома, столы, — после небольшого рассказа о себе, продолжила студентка Чувашского педуниверситета. — Олицетворяют они весну, тепло, изобилие. Высевают семена примерно за неделю до Навруза, к празднику ростки должны достичь 5-7 см. От того, как всходят семена, делается вывод, каким будет год — урожайным или нет. Считается, что Сэмэни нельзя покупать, а нужно вырастить у себя в доме — это привлечет в него изо-билие и достаток». Помимо украшения праздничного стола, ростки пшеницы используются для приготовления главного праздничного блюда Навруза — сумаляка.

«Как здорово, что мы здесь собрались»

Официальная часть торжества развернулась в зрительном зале. Открыл ее Глава республики. Приветствуя собравшихся, Олег Николаев отметил, что подобные мероприятия способствуют продвижению ценностей мира и солидарности, толерантности и добрососедства, содействуют сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы в регионе. «Здорово, что мы чтим эти традиции, что разные народы вместе имеют возможность организовать и праздновать Навруз», — сказал Олег Николаев. И подчеркнул, что народные праздники являются нитью, которая объединяет представителей различных этносов: «Только помня историю, держась вместе, мы будем сильными, сможем уверенно двигаться вперед».

По словам председателя Совета Ассамблеи народов Чувашии Леонида Черкесова, Международный день Навруз учит людей разных вероисповеданий и конфессий жить в любви и уважении друг к другу: «Навруз — праздник весны, душевного обновления и единения пришел из глубины веков и стал неотъемлемой частью культурного и духовного наследия многих народов, проживающих в нашей республике».

Солидарны были с ними и руководители национально-культурных объединений, отметившие, что общенациональная встреча персидского Нового года — показательное событие для Чувашии, где проживают представители более 120 народов. Особенно важно, что сегодня мы вместе собрались для того, чтобы отметить этот древний праздник, говорили они. Это пример крепкой дружбы, мира и согласия, которыми республика по праву может гордиться.

Концертную программу украсили выступления коллективов художественной самодеятельности национально-культурных объединений — азербайджанских, туркменских, чечено-ингушских, татарских, русских, чувашских, узбекских. Как всегда, бурю аплодисментов искрометной лезгинкой сорвал ансамбль «Дети гор» Чеченского культурного центра «Вайнах». Очень трогательно и непосредственно смотрелся танец в исполнении самых маленьких артистов — трех узбечек-сестричек Ергашевых.

«Спасибо организаторам за праздник, — не скупились зрители на слова благодарности. — Собрали столько национальностей и дали возможность больше узнать о своих соседях, о том, что им дорого».

КСТАТИ

Гармонично вписалась в празднование Навруза передвижная выставка национальных костюмов народов Российской Федерации, которую презентовала Творческая мастерская «Народный стиль» из города Владимира как раз 20 марта. По словам директора мастерской, традиционные костюмы — национальные одежды (их в экспозиции около 70) отражают все многообразие национальных культур страны. «Посетители нашей выставки не просто знакомятся с костюмами, — говорит Микаэль Ахмедов. — Посредством интерактивных лекций и показов мы рассказываем о быте и нравах, обычаях и традициях, мифах и легендах славянских народов, жителей Центральной России, Кавказа, Севера, Сибири, Дальнего Востока, Центральной и Средней Азии… При этом каждая модель принципиально шьется на своей «родной» земле: чувашский наряд — из Чувашии, азербайджанский — из Азербайджана. Это придает им аутентичность».

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА, чебоксарка, гостья Навруза: «Первый раз на таком великолепном празднике! Не знала, что наша республика сплотила столько национальностей. Такие мероприятия важны — они сплачивают, объединяют такими простыми идеями, как весна, дружба, песни, танцы. Замечательно, что на празднике много детей, они должны стать носителями национальных культур и традиций». ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВ, ректор Чебоксарского кооперативного института: «Устроить праздник для тех, кто находится далеко от родного дома, — это, думаю, дорогого стоит. В нашем институте учатся посланцы 17 зарубежных государств — с Ближнего Востока, Африканского континента… Наши студенты присутствовали сегодня здесь. Уверен, они расскажут о мероприятии своим родным, родителям — и тем будет приятно такое внимание». АЗИЗ БАДИРОВ,

председатель ЧРОО «Лига азербайджанцев Чувашии»: «Очень радует, что в Чувашии созданы прекрасные условия для представителей самых разных народов. Хотя мы живем далеко от исторической Родины, но имеем возможность не забывать свои традиции и обычаи. Спасибо, что в республике сложилась замечательная традиция вместе отмечать этот древний и вечно молодой праздник, который собирает людей разных национальностей. Очень важно сохранить эту величайшую ценность — дружбу и уважение друг к другу».

РЕЦЕПТ

Вкусная долма по-азербайджански

Многих в традиционной долме отпугивает необходимость заворачивать фарш в листья. В этом рецепте «подводных камней» нет, готовить удобно, получается вкусно и красиво!

Ингредиенты: фарш мясной — 1 кг, лук репчатый — 3 шт., баклажан небольшой — 3 шт., помидоры — 5 шт., перец болгарский — 4 шт., кинза, укроп, петрушка, базилик, хмели-сунели, перец острый, перец молотый черный, куркума, соль, чеснок сушеный — по вкусу, масло сливочное — 1 ст. ложка.

Приготовление: репчатый лук очистить, нарезать, перекрутить вместе с мясом, добавить сухие специи, соль, перец.

На сковороду налить немного растительного (или сливочного) масла, выложить фарш, тушить его, периодически помешивая, в конце добавить порубленную зелень.

Баклажаны вымыть, разрезать вдоль, вынуть мякоть, посолить изнутри и оставить на полчаса.

Сладкий болгарский перец вымыть, очистить от внутренних перегородок и семян. У помидоров срезать верхушку крышечкой, вынуть мякоть. Часть мякоти порубить и добавить к фаршу.

Подготовленные баклажаны и перцы обсушить бумажным полотенцем, обжарить под крышкой на сливочном масле до полуготовности.

Помидоры жарить только в том случае, если у плодов плотная кожица.

Овощи начинить фаршем, сложить в форму, залить оставшимся соком помидоров, накрыть фольгой и запекать 30 минут в духовке, разогретой до температуры 180°С.

Открыть фольгу, полить овощи выделившимся соком и дать еще запечься в течение 10 минут.

Фото Олега Мальцева

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