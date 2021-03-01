График приема граждан руководителями министерств и ведомств Чувашии в апреле

5 апреля — министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина;
12 апреля — министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов;
19 апреля — министр труда и социальной защиты Алёна Елизарова;
26 апреля — врио председателя Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Николай Иванов.
Предварительная запись по телефонам 39-36-43, 64-20-09, 62-34-53. Адрес приемной: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, кабинет 2.
Прием граждан ведется при обязательном соблюдении мер противоэпидемической безопасности (ношение средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, использование средств дезинфекции).