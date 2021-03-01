Районные чиновники задолжали за школьное питание

Прокуратура Козловского района потребовала от местной администрации погасить задолженность по выплате компенсации стоимости школьного питания. Выплаты эти не получили в положенные сроки более ста жителей района.

Речь об исполнении законодательства при организации льготного питания учащихся общеобразовательных учреждений. Проверкой установлено, что в соответствии с утвержденным положением в районе предусмотрено получение отдельными категориями граждан льгот при предоставлении питания. К таким категориям, в частности, отнесены малоимущие, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, которым гарантировано ежемесячное получение соответствующей компенсации. Однако на момент проверки, сообщают в прокуратуре, «задолженность местного бюджета по выплате компенсации стоимости питания выявлена перед более чем 100 гражданами на общую сумму, превышающую 200 тысяч рублей».

В целях восстановления нарушенных прав социально незащищенной категории граждан районная прокуратура направила в суд иски о взыскании указанной задолженности. В адрес главы администрации Козловского района внесено представление с требованием погасить образовавшийся долг и впредь не допускать подобной ситуации. Кроме того, были изучены нормативные акты, регулирующие организацию льготного питания школьников и выявлены множественные правовые пробелы, требующие устранения.

К примеру, в документах не были закреплены нормы, определяющие основания для отказа в предоставлении льготного питания. Также не упорядочена процедура перечисления компенсации стоимости питания управлением образования райадминистрации на лицевые счета граждан и организаций, не предусмотрено получение либо истребование сведений для подтверждения социального статуса заявителя в отношении отдельных категорий граждан. Прокуратура потребовала, чтобы районная администрация привела документы в порядок.