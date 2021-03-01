Павел Данилов назначен исполняющим обязанности министра строительства

Сегодня Глава Чувашии подписал Указ об освобождении Александра Героева от должности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Исполняющим обязанности министра строительства — заместителем председателя Кабинета Министров Чувашской Республики назначен Павел Данилов.