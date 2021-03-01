Производство культивируемых грибов в России в 2020 году выросло на 80,2%

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это в девять раз выше уровня 2016 года. Регионы-лидеры по данному направлению — Курская область, Краснодарский край, Тульская и Московская области. Также активно грибоводство развивается в Ленинградской, Воронежской, Калужской, Ростовской областях и Республике Татарстан.
В прошлом году Минсельхоз России инициировал внесение изменений в постановление Правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства» в части его дополнения культивируемыми грибами и мицелием грибов. Эти коррективы позволили отнести продукцию грибоводства к сельхозпродукции при налогообложении и дали возможность производителям пользоваться всеми предусмотренными законодательством преференциями.
В Чувашии до недавнего времени действовало специализированное предприятие по выращиванию грибов «Агарикус». Но оно свернуло свою деятельность. Сейчас грибоводством занимается другое предприятие, не желающее афишировать себя, и при этом не рассчитывающее на господдержку, сообщают в Минсельхозе Чувашии.

Опубликовано: 19 марта 2021 г.


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