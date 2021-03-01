В Чебоксарах пройдет первенство России по гиревому спорту

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 30 регионов страны. Как сообщил президент Федерации гиревого спорта России Сергей Кириллов, на помост в чебоксарской спортшколе «Спартак» должны выйти многократные победители международных и всероссийских турниров Нурсултан Смагуев (Санкт-Петербург), Егор Демышев (Кировская область), Дмитрий Черкашин (Томская область) и Ирина Мартынова из Калуги. Соревнования пройдут с 19 по 21 марта.