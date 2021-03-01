Нетрезвых водителей меньше не становится

И ладно, если штраф заработают, но нередко они становятся виновниками ДТП с тяжкими последствиями.

Рюмка в кювет отправила

31-летний житель села Красные Четаи в августе прошлого года после употребления спиртного сель за руль машины и поехал в сторону Ядрина. Да не один, в салоне находились его сестра, сожительница и двое несовершеннолетних детей. По пути следования сельчанин не справился с управлением автомобиля, который оказался на встречной полосе движения, а потом в кювете. Один из пассажиров серьезно пострадал. А водитель стал фигурантом уголовного дела, следствие и суд признали его виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло «причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека» (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Суд приговорил виновника ДТП к трем с половиной годам условного лишения свободы и на три года лишил права управлять транспортом.

В ТЕМУ Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что закон о наказании за пьянство за рулем с тяжелыми последствиями дает эффект. По его словам, в прошлом году, когда закон уже действовал, на российских дорогах погибло на 232 человека меньше, снизилось на 1585 человек пострадавших.

Такая вот статистика.

Если бы в ходе дорожно-транспортного происшествия погиб человек, наказание было бы намного серьезнее. Напомним, в июне 2019 года вступил в силу федеральный закон, ужесточивший ответственность за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. В случае летального исхода виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. А если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить за решетку на 15 лет.

Недавно «СЧ» сообщала о приговоре жителю Красноармейского района, совершившему аварию в пьяном виде, в результате которой ехавшая с ним пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Суд наказал его пятью годами колонии общего режима, на два с половиной года лишив виновника права управлять транспортом. Да еще он выплатит родственникам погибшей женщины более 3 миллионов рублей.

Кто угоны «стряпает», кто взятки дает…

Водители знают о том, что пить перед выездом на дорогу нынче чревато. И тем не менее позволяют себе это «удовольствие». А потом лихорадочно ищут варианты, как бы избежать заслуженного наказания — штрафа и лишения водительских прав.

В Ибресинском районе 33-летний нетрезвый водитель сбежал с места ДТП, которое произошло по его вине на автодороге «Калинино — Батырево — Яльчики» — залетел в кювет. А потом заявил в полицию об угоне родных «Жигулей», дескать, если и была авария, то я тут ну совсем не виноват. В ходе проверки выяснилось, что это заведомо ложный донос с целью избежать наказания. Недавно суд приговорил обманщика к 200 часам обязательных работ. Рассматривается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

ЦИФРА 11,8 тысячи ДТП произошло в стране в 2020 году по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей (данные ГИБДД МВД России)

Кто угоны «стряпает», а кто взятки гаишникам предлагает, попавшись им на глаза за рулем пьяненьким. К примеру, в Канаше местный житель обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, 21 тысячу предлагал, чтобы тот «не заметил», что он за рулем подшофе. И ладно, если первый раз попался.

Согласно российской статистике, многие водители садятся за руль нетрезвыми после того, как уже были задержаны и оштрафованы за это нарушение. К примеру, за повторную «пьяную» езду на 200 тысяч рублей был оштрафован 55-летний житель Чебоксарского района.