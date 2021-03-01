НАДЕЖДА КОЛЕБАНОВА

руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам

«Региональная информационная система стала прекрасным механизмом контроля заказчика, она также позволяет избежать ошибок и штрафов. Всего за полгода работы заказчики смогли оценить это по достоинству. Электронный сервис «Портал закупок малого объема Чувашской Республики» объединил около 1550 государственных и муниципальных заказчиков республики. Также с 1 января 2021 года мы внедряем подсистему программного комплекса «WEB-Торги-КС» — «Региональный каталог товаров, работ, услуг», что также облегчит работу заказчиков в части обоснования закупки. Мы нацелены на максимальную эффективность расходования бюджетных средств, поэтому наша задача внедрить это все с муниципальными заказчиками, интегрировать с Порталом закупок малого объема, увеличить эффективность».