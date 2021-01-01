12 марта рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашской Республики по российской национальной шкале на уровне ruА. Прогноз по рейтингу — стабильный, сообщает Минфин Чувашии.

Специалисты агентства констатируют, что за 2020 год доходы бюджета Чувашии выросли на 19,6%, в структуре расходов преобладает социальная направленность. Относительно государственного долга аналитики отмечают, что республика демонстрирует эффективное управление долговым портфелем.

«Эффективное управление долгом обуславливает невысокий уровень расходов на его обслуживание — 0,04% ННД. График погашения обязательств оценивается как умеренно комфортный, доля долга к погашению в течение 12 месяцев с 01.01.2021 составляет 24,8% от совокупного долга региона», — говорится в релизе агентства.