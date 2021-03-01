Почему пенсия по потере кормильца меньше прожиточного минимума для ребенка

Поясните, пожалуйста, почему пенсия по потере кормильца составляет всего 8788 рублей, тогда как прожиточный минимум для ребенка 9883 рубля?

Людмила Маркова, Новочебоксарск

В соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» размер пенсии по потере кормильца устанавливается с учетом нескольких факторов: продолжительности стажа умершего кормильца, размера его заработной платы, суммы страховых взносов, учтенных на его индивидуальном лицевом счете в ПФР. А также от количества нетрудоспособных членов семьи умершего, которых он содержал при жизни, — это могут быть его дети или престарелые родители.

Кроме того, к страховой пенсии по случаю потери кормильца устанавливается фиксированная выплата, которая составляет 50% от размера фиксированной выплаты к пенсии по старости.

К сожалению, указанная пенсия бывает ниже прожиточного минимума. Поэтому законодательством предусмотрена социальная доплата к пенсии, чтобы выровнять ее с прожиточным минимумом пенсионера. Регулирует эту норму ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178–ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О государственной социальной помощи». При этом каждый регион России вправе самостоятельно устанавливать для себя величину прожиточного минимума. В Чувашской Республике в 2021 году она для пенсионера составляет 8466 рублей.

Что касается размера прожиточного минимума для детей в 9883 рубля. Учитывая данный показатель (он определяется ежеквартально в разрезе социально-демографических групп населения — для пенсионера, ребенка и взрослого трудоспособного человека), оценивается уровень жизни населения республики, разрабатываются социальные программы, рассчитываются размеры социальной помощи малоимущим и многодетным семьям, формируется бюджет.