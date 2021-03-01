Если выработан стаж 42 года, то на пенсию в 61 год

В июне 2021 года мужу исполнится 60 лет. Стаж работы 42 года. Когда он выйдет на пенсию?

Любовь Сергеевна, Чебоксары

В переходный период в связи с поэтапным увеличением возраста выхода на пенсию мужчины 1961 года рождения имеют право выйти на пенсию в 63 года, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

Однако для мужчин с большим трудовым стажем законодатели предусмотрели возможность выйти на пенсию на два года раньше срока. Согласно этой льготе мужчинам 1961 года рождения, имеющим стаж работы 42 года, страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше установленного нормативного пенсионного возраста, то есть при достижении 61 года.

Но нужно иметь в виду, акцентируют внимание в отделении ПФР, что при определении права на назначение досрочной пенсии за длительную работу в страховой стаж включаются только периоды официальной работы или иной деятельности на территории Российской Федерации, за которую уплачивались страховые взносы в ПФР. А также период нахождения на больничном в связи с временной нетрудоспособностью. Иных периодов, подлежащих включению в продолжительность длительного стажа, законодательством не предусмотрено.