Может ли работающий пенсионер получить накопительную пенсию?

Мне 68 лет, я на пенсии, работаю дворником в одной из чебоксарских школ. Могу ли я получить накопительную пенсию?

Александр Васильев

Да, можете. «За назначением накопительной пенсии можно обратиться в любое время после возникновения права на нее. При этом неважно, является пенсионер работающим или неработающим», — рассказали в отделении Пенсионного фонда по Чувашии и напомнили, что получить пенсионные накопления женщины могут при наступлении возраста 55 лет, а мужчины 60 лет. Как известно, у мужчин 1953–1966 годов рождения пенсионные накопления формировались в период с 2002 по 2004 год за счет страховых взносов, уплаченных работодателем на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а также при уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в рамках Программы государственного софинансирования пенсий.

Накопительная пенсия, осуществляемая за счет средств пенсионных накоплений, назначается гражданам, у которых размер указанной пенсии составит более 5% по отношению к сумме размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии. Если при расчете размер накопительной пенсии будет менее 5% от общей суммы двух пенсий, то все пенсионные накопления будут выплачены единовременно.