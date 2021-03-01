Памятную медаль к 100-летию Чувашии за год получили более двух тысяч человек

И список этот продолжает пополняться. На днях в Центральной городской больнице под председательством руководителя Администрации Главы Чувашии Вячеслава Борисова состоялось выездное заседание комиссии при Главе республики по рассмотрению кандидатур на награждение памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области». Как сообщают в управлении государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашии, среди представленных к медали оказалось 17 человек в возрасте 100 лет и старше — свидетелей вековой истории Чувашии, внесших свой вклад в развитие региона. Среди других кандидатур были работники здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, журналистики и издательского дела, муниципальные служащие, сотрудники налоговых органов… После обсуждения члены комиссии поддержали 33 из 44 ходатайств о награждении.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ С момента вручения первых памятных медалей (состоялось оно, напомним, 10 марта в рамках торжественного старта марафона празднования 100-летия образования Чувашской автономии) комиссией было рассмотрено более 2400 представлений к награждению, памятной медалью к 100-летию республики отмечены в итоге 2092 человека. Первые медали «100 лет образования Чувашской автономной области» Глава Чувашии Олег Николаев вручил в ледовом дворце «Чебоксары Арена» митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве, народной артистке СССР Вере Кузьминой и Почетному гражданину г. Чебоксары Ивану Долгушину.