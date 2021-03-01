Школьники разработали виртуальную экспозицию для Канашского музея

Наведешь планшет или смартфон на музейный экспонат — и он оживет, и ты увидишь на экране военную технику времен Великой Отечественной войны. Такое увлекательное мобильное приложение дополненной реальности с голосовым помощником воспитанники Центра цифрового образования детей IT-куб Канаша разработали для местного краеведческого музея. Схожее приложение для «оживления фотографий», кстати, использует и наша газета. Свою виртуальную экспозицию участники проектной команды — старшеклассники школ Канаша и Янгличской средней школы — дополнили интерактивной картой Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Во время презентации юные разработчики AR-приложения признались, что это была нелегкая, но очень интересная работа.