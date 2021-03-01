Кредитный портфель ВТБ в Чувашии превысил 35 млрд рублей

За 2020 год общий кредитный портфель ВТБ в Чувашской Республике увеличился на 10% и на 1 января достиг 35,4 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 31% и составил 50,8 млрд рублей.

Наибольший рост по итогам года демонстрирует розничное направление. Кредитный портфель клиентов-физлиц ВТБ в республике увеличился за год на 19% и составил на отчетную дату 18 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на ипотечные кредиты – 10,3 млрд рублей (прирост за год +36%). Портфель кредитов наличными составил 6,4 млрд (+4%), автокредитования – 780 млн рублей.

Всего за прошедший год жители региона оформили в ВТБ кредитов на 9,4 млрд рублей. Наибольшую долю в общем объеме выдач составляют ипотечные займы – 5,6 млрд руб., это на 45% больше чем в 2019 году. Объем выдач кредитов наличными по итогам года составил 3,3 млрд руб., автокредитов – более 500 млн рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц за год вырос на 26%, до 35 млрд рублей. Значительно увеличился за отчетный период портфель инвестиционных продуктов – плюс 68%, до 13,6 млрд рублей.

В сегменте корпоративного кредитования наибольший прирост достигнут по компаниям малого и среднего бизнеса. Кредитный портфель в данном сегменте увеличился за год на 16%, до 14 млрд рублей. Общий кредитный портфель клиентов-юридических лиц подразделения на 1 января составил 17,4 млрд рублей.

В прошедшем году ВТБ продолжил активную работу по финансированию бизнеса республики в рамках программ государственной поддержки, по которым корпоративному бизнесу республики было предоставлено льготных выдач на 6,1 млрд рублей, что в 3,35 раза больше чем за 2019 год. Банк более чем в три раза нарастил объем выданных кредитов по программе, реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ («Программа 1764»). За 2020 год по ней выдано 3,67 млрд рублей. В рамках программы льготного кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РФ («Программа 1528») выдано 1,25 млрд рублей.

Значительно приросли за отчетный год привлеченные средства корпоративных клиентов: ресурсный портфель юрлиц подразделения увеличился за год на 42%, до 15,85 млрд руб. Из них большая часть — 14,7 млрд рублей – приходится на средний и малый бизнес (+42% за год) и 1,1 млрд (+49%) — на крупный.

Управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов прокомментировал: «По итогам 2020 года нам удалось достичь роста по всем сегментам бизнеса. Одним из значимых направлений нашей работы было финансирование жилищного строительства: мы заключили с компаниями-застройщиками региона 13 сделок проектного финансирования на сумму 2,7 миллиарда рублей. В прошедшем году с помощью ВТБ более трех тысяч жителей Чувашии улучшили свои жилищные условия».