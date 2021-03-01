Герой Советского Союза Михаил Карпеев. Помнит ли о нем родной город?

…Последний день зимы. Улицу Якимовскую в Чебоксарах щедро засыпало снегом. Хорошо, что дорогу по ней чистят трактором. Подъезды к домам приходится чистить самим якимовцам лопатами, кому-то — выкапывать из снежного плена свои автомобили. А по переулкам протоптаны едва заметные тропинки. Яркое солнце прогревает крыши домов, снег на них тает, вода стекает по свисающим с крыш сосулькам. Дома старой постройки все чаще перемежаются новыми двухэтажными коттеджами, сильно меняющими лицо старой улицы, бывшей когда-то, до 26 января 1961 года, деревней Якимово.

Здесь в 1922 году родился будущий Герой Советского Союза Михаил Поликарпович Карпеев. Пытаюсь представить, как он бегал по этим улицам, как пропадал летом с другими деревенскими мальчишками на недалекой отсюда — не больше километра — Волге, как катался зимой на санках по склонам глубокого оврага восточнее деревни (мы сейчас так и называем этот овраг — Якимовский). А когда стал старше, не пропускал ни одного дня занятий в Чебоксарском аэроклубе.

И сегодня половина улицы Якимовской — Карпеевы. Правда, не все они родственники Героя Михаила Карпеева. Наталья Александровна Горковенкова (тоже, кстати, в девичестве Карпеева), соседка его родительского дома, говорит: «Я и сама не знаю, приходимся мы родственниками или нет, и какими родственниками. Многие работали у местного предприимчивого хозяина Карпа. «Чей работник?» — «Карпеев работник». Вот и записали многих якимовских Карпеевыми». Но гордятся якимовцы своим прославленным земляком независимо от своей фамилии, хорошо помнят, как он приезжал на родину в 2005 году. А о его довоенной жизни знают больше по рассказам старожилов, своих родителей и бабушек-дедушек. «Боевые были ребята», — делает вывод Наталья Александровна.

Наверное, именно боевой характер позволил Михаилу Карпееву перед самой войной закончить летную школу и успешно провоевать всю войну.

Вот как вспоминает свои довоенные годы сам генерал-майор Карпеев: «В 1940 году окончил 10 классов средней школы № 4 г. Чебоксары и одновременно Чебоксарский аэроклуб. После окончания аэроклуба в октябре 1940 года поступил в Свердловскую военную авиационную школу пилотов, которую по ускоренному курсу окончил в августе 1941 года с присвоением воинского звания «сержант» и направлением на работу летчиком-инструктором в 22-ю авиашколу г. Алма-Аты. В Алма-Ате на базе авиашколы был сформирован 662-й ночной бомбардировочный авиаполк на самолетах По-2. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941-го по май 1945 года».

…Боевая жизнь Михаила Карпеева начиналась тяжело. Это было под Ленинградом. За ним был закреплен самолет У-2, единственное преимущество которого было в том, что он мог летать низко и бесшумно. В первый же боевой вылет Карпееву пришлось преодолевать прожекторы и зенитки противника. «Становилось страшно, когда попадал под шквал зенитного огня. Из боевых вылетов живым возвращался только каждый второй», — признается сегодня ветеран. Уже во втором полете ему снарядом вражеской зенитки перебило левую руку.

«Кровь течет, я попробовал руку — боль такая страшная. Думаю, сбрасывать бомбу нужно. Я управление сжимаю между ногами и правой ногой, правой рукой дергаю за шарики, чтобы сбросить бомбы. Сбросил бомбы — самолет крутой спиралью упал на территорию противника. Нашли меня ребятишки, сказали партизанам, что там лежит летчик раненый. А у меня действительно, видите, рука сгибается лишь на 110 градусов. Кость была полностью перебита», — вспоминает фронтовик», — пишет о нем журналистка украинского новостного портала «ГородХ» Екатерина Павловская.

Затем — полгода госпиталя. Но молодой летчик вновь рвется за штурвал самолета. Ему доверяют обеспечение связи между штабами. Он с радостью летает в тыл врага и сажает свой юркий У-2 на полянах в партизанских отрядах, использует каждую возможность для нанесения по врагу бомбовых ударов.

В 1944 году лейтенант Карпеев переходит на поступившие в часть штурмовики Ил-2. «Черной смертью» прозвали их фашисты. Действительно, не было пощады врагу от наших «ильюшиных», днем и ночью штурмовали они врага, приближая светлый день Победы. В его боевом списке 310 боевых вылетов, 25 сожженных танков, 27 орудий, 40 автомобилей с военным грузом, 60 железнодорожных вагонов, уничтоженных метким бомбометанием. Принимал участие и в освобождении Харькова. Может, потому и выбрал он этот город для дальнейшей службы и проживания.

Закончив после войны Военно-воздушную академию и прослужив 8 лет заместителем начальника учебно-летной подготовки Качинского авиационного училища летчиков, он в мае 1960 года был переведен на должность начальника учебно-летного отдела в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил Михаил Поликарпович и в Афганистане — советником, с 1962-го по 1966 год. А в 1978 году пришло время полковнику авиации Карпееву уволиться в запас. Но разве мог 56-летний офицер сидеть сложа руки? Он работал на Харьковском тракторном заводе, с ним с удовольствием встречались школьники и молодежь.

Так и осел чебоксарец Михаил Поликарпович Карпеев в Харькове. Там к нашему земляку относятся с почтением и называют его не иначе как «легендой авиации», «легендарным харьковчанином». А 29 апреля 2005 года Указом Президента Украины Михаилу Поликарповичу присвоили звание генерал-майора.

…23 февраля мне посчастливилось поздравить по телефону нашего легендарного земляка с Днем защитника Отечества и пожелать ему доброго здравия, услышать в ответ бодрый голос 98-летнего ветерана. Ему интересно, как живет его родной город.

А город живет своей жизнью. Все меньше остается мест в том виде, в каком видел их Михаил Поликарпович. Перестроили и его родительский дом на улице Якимовской, уже нет на нем дорогих глазу и сердцу ветерана наличников с затейливой прорезной резьбой. Как раз на их фоне и фотографировался Михаил Поликарпович в свой последний приезд на родину в октябре 2005 года. Вот и старое, еще довоенное здание школы № 4 по улице Ярославской, 52 обветшало от времени так, что пришлось его закрыть для занятий и посещений. Говорят, его невозможно сохранить, предстоит разобрать и построить новое. Возможно и так. А возможно и поторопились с таким решением. В городе оно — последнее сохранившееся довоенное школьное здание, используемое по назначению.

Михаил Поликарпович долгие 80 лет бережно хранит фотографию выпуска 1939-1940 учебного года Чебоксарской школы № 4. А помнит ли школа своего выпускника?

Во время последнего приезда Михаила Карпеева в Чувашию осенью 2005 года заговорили было о том, что его родной школе присвоят имя легендарного Героя. Но прошло полтора десятилетия, и об этой инициативе никто и не помнит. Расположенная в новом здании по улице Энгельса гимназия № 4, потерявшая в связи с переездом старое, углубляется в изучение иностранных языков. Школа № 1, менявшая в последние десятилетия несколько раз и наименования, и здания, и адреса размещения, и получившая на свой баланс в том числе и требующее реконструкции или сноса под новое строительство здание бывшей когда-то 4-й школы, еще не до конца разобралась, что же ей досталось вместе со зданием.

Должна ли она исследовать жизненный путь выпускников 4-й школы и строить свою воспитательную работу на их примере в связи с тем, что ей досталось бывшее здание школы № 4? Как бы то ни было, имя прославленного выпускника одной из школ города не должно и не может быть забыто.

Поэтому жители Якимовской улицы в недоумении — на родительском доме Михаила Карпеева нет даже памятной доски, да и школу можно было бы назвать его именем, и улицу. На День Победы город украшают десятками баннеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них могло бы найтись место и для Героя Советского Союза генерал-майора Михаила Карпеева — единственного здравствующего сегодня Героя из числа уроженцев Чувашии и одного из 13 всех оставшихся в живых Героев Советского Союза. Хотелось бы, чтобы почести легендарному летчику воздавались при его жизни, пусть эта маленькая радость продлит годы 98-летнему защитнику Отечества.

Автор благодарит за помощь в подборе материала Героя Советского Союза Михаила Поликарповича Карпеева и его дочь Александру Михайловну Егорову (г. Харьков), заведующую музеем «Бичурин и современность» Ирину Витальевну Удалову (пос. Кугеси), кадета Чувашского кадетского корпуса Арсения Удалова, Наталью Александровну Горковенкову (г. Чебоксары).

«Над полем боя действует грамотно…»

За каждой строчкой, за каждым словом в документах прославленного в Великой Отечественной войне 75-го гвардейского штурмового авиационного Сталинградского Краснознаменного ордена Суворова полка вырастает образ бесстрашного заместителя командира и штурмана авиаэскадрильи гвардии лейтенанта Карпеева.

«На боевые задания летает в качестве ведущего пары и заместителя ведущего. В боях с немецкими оккупантами бесстрашный, мужественный, отважный воин…»

«При выполнении боевого задания смелый, настойчивый. Обладает хорошими организаторскими способностями. Несмотря на малый опыт в боевой работе, проявил себя как хороший организатор и воспитатель-руководитель…»

«В воздушных боях с противником бесстрашный, мужественный воин. На боевые задания летает с большим желанием и всегда выполняет их на хорошо и отлично. В сложной воздушной обстановке не теряется, а принимает правильное решение. Летает уверенно и грамотно. Гвардии лейтенант Карпеев в полку считается как лучший летчик-руководитель…»

«Над полем боя действует правильно и грамотно, несмотря на сильное противодействие ЗА и МЗА противника, умело маневрируя среди зенитных разрывов, снижаясь до бреющего полета, в упор расстреливая технику и живую силу противника…»

«За произведенные 100 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2, 100 успешных вылетов на самолете ПО-2, 110 боевых полетов на самолете ПО-2 для связи и проявленные при этом мужество, героизм, отвагу и доблесть достоин высшей правительственной награды — присвоения звания «Герой Советского Союза».

Фото: Герой Советского Союза Михаил Карпеев в Харькове — уважаемый человек.