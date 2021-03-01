Партнерство урожаю подпора

«Картошку ели, едим и есть будем!» — в свойственной ему манере, с юмором, отметил председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Прозвучало как шутка, но, если по сути, так оно и есть. Вот и Глава Чувашии Олег Николаев подчеркивает значимость картофеля для россиян: в обеспечении продовольственной безопасности страны второй хлеб занимает особое место. Потому и сложилось трепетное отношение к этой культуре, что наглядно показала межрегиональная выставка «Картофель — 2021», открывшаяся в четверг в Чебоксарах.

Главный «картофельный» форум страны нынче стал тринадцатым по счету. Все, что связано с картофелеводством, так, пожалуй, можно охарактеризовать выставку. Все — от микрорастений в пробирках, из которых получают высококачественный семенной материал, до передовых сортов «второго хлеба» и новейших образцов сельхозтехники, используемых аграриями для выращивания картофеля.

Производители картофеля со всей страны, селекционеры, научные центры и институты, поставщики удобрений и средств защиты растений собрались здесь, чтобы представить свои достижения. Обмен опытом, знакомство с новыми технологиями выращивания, уборки, хранения, переработки и упаковки картофеля – выставка ежегодно вызывает огромный интерес.

Популярна она и среди покупателей. Вот и на этот раз они выстроились в очереди на первом этаже торгово-выставочного комплекса «Контур» еще до официального открытия выставки. В продаже сорта самые разные: от «Галы» до «Ред Скарлет» — выбирай на вкус, цвет и урожайность. А на третьем этаже развернули свои экспозиции десятки предприятий и хозяйств, имеющих непосредственное отношение к выращиванию и переработке картофеля.

Здесь же желающие смогли продегустировать блюда из картошки. И каково было удивление Главы республики Олега Николаева и сопровождавшего его министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, которым сообщили, что повара к выставке приготовили порядка трехсот блюд из картошки! Тосю Кислицину из знаменитого кинофильма «Девчата», у которой «по щам всегда были одни «пятерки» и которая знала несколько десятков рецептов картофельного меню, точно переплюнули.

Денис СМЕТОВ, директор «ФосАгро-Волга»: — Чувашский агропромышленный комплекс демонстрируют устойчивый рост, в том числе по урожайности зерновых. На первый план выходят вопросы агрономической и экономической эффективности минеральных удобрений, и сегодня мы активно работаем вместе с аграриями над решением этих вопросов.

Посетили Олег Алексеевич и Сергей Геннадьевич и экспозицию российской компании «ФосАгро» — одного из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и одного из ведущих поставщиков минеральных удобрений для российских аграриев. В Чувашии широкий ассортимент минеральных удобрений этого производителя представляет региональная компания «ФосАгро-Волга», входящая в сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Компания представила полную линейку минеральных удобрений, а это более пяти десятков марок продукции. Кстати, общий объем поставок «ФосАгро-Регион» российскому АПК в прошлом году вырос более чем на 12% и превысил 3,5 млн тонн. Практически каждая третья тонна удобрений, вносимых на российской пашне, произведена предприятиями «ФосАгро». Присутствие в разделе агрохимии выставки производителя такого уровня, безусловно, повысило статус всего форума.

Олег Николаев в первую очередь поинтересовался ходом закупки удобрений сельхозпредприятиями республики: насколько активно готовятся хозяйства к предстоящей посевной? Как отметили представители компании, нынешний сезон отличается тем, что многие хозяйства удобрениями сумели запастись заблаговременно. Цены на зерно сложились хорошие, что многим позволило закупить большие партии удобрений еще до Нового года. И сегодня в Чувашии отмечают увеличение поставок всего спектра удобрений «ФосАгро» аграриям региона — на 20% больше объемов годичной давности.

Значит, задел уже есть — вероятность получения высоких урожаев на порядок возрастает. Руководство Минсельхоза республики подчеркивает важность наращивания объема вносимых в почву минеральных удобрений, и хозяйства, как видим, понимают, что без подкормки высокие урожаи невозможны – и активно интересуются практическими аспектами применения высокоэффективных минеральных удобрений.

С начала года Продовольственный фонд Чувашии уже реализовал для аграриев минеральных удобрений в два раза больше чем в аналогичный период прошлого года, отмечал генеральный директор Продфонда Чувашской Республики Александр Богданов.

Директор агрофирмы «Нива» Яльчикского района Николай Гладков, к примеру, говорит, что уже три года использует удобрения «ФосАгро» — жидкие комплексные удобрения. «Они очень хорошо показали себя как на зерновых, так и на картофеле — эффект очевидный». Хозяйству для подкормки 5 тыс. га пашни нынче понадобится порядка 100 т удобрений — «ФосАгро-Волга», уверены в агрофирме, не подведет.

Доволен партнерством с компанией и генеральный директор агрофирмы «Слава картофелю» Хасиятулла Идиатуллин: «Покупать у производителя — это наш принцип. Поэтому основную часть минеральных удобрений покупаем у «ФосАгро» — без посредников, что сказывается на цене. Компания надежная, продукция качественная».

Предприятие возделывает площади в южных районах республики, тем не менее, и на плодородном черноземе, подчеркивает Хасиятулла Семигуллович, без подкормки добиться высоких урожаев невозможно. В прошлом году урожайность картофеля в хозяйстве составила 380 ц/га. В этом году «второй хлеб» займет площадь порядка 700 га. Надеются, что урожай не подведет – с поддержкой «ФосАгро». Большая часть удобрений уже находится на складах хозяйства. Остальное, процентов, наверное, десять, тоже доставят совсем скоро.

Надежность подкупает, именно поэтому с «ФосАгро-Волга» сотрудничают многие хозяйства Чувашии. Кроме вышеназванных, в их списке также «Вурнарский мясокомбинат», агрофирмы «Санары», «Пионер», ЗАО «Прогресс», «Батыревский» и многие другие. В основе систем минерального питания посевов — комплексные минеральные удобрения производства «ФосАгро». Они соответствуют требованиям, предъявляемым к минеральным удобрениям с улучшенными характеристиками, а это значит, что их можно применять для производства продукции под брендом «Зеленый стандарт». Очевидно, что на продукцию, выращенную с применением таких удобрений, всегда будет спрос: качественный картофель и другая фермерская продукция найдет себе покупателей и в родной республике, и за ее пределами.

Немаловажно и то, что применение комплексных удобрений также позволяет снизить затраты на минеральное питание — внесение всего комплекса минерального питания в почву происходит за один проход техники, без лишнего расхода топлива и в сжатые сроки.