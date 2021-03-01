Спасатели помогли 6-летней девочке, застрявшей в батарее отопления

Вызволять юную чебоксарку из «батарейного плена» пришлось в женский день сотрудникам республиканской поисково-спасательной службы. Ближе к восьми вечера в службу спасения поступил звонок — в Чебоксарах, в одной из квартир дома по улице Кукшумской у шестилетнего ребенка застряла нога в батарее отопления. Растерявшиеся и перепуганные родители помочь дочке не смогли. Зато опытные спасатели с этой задачей справились сразу — не пришлось даже прибегать к помощи специального оборудования. Освобожденную девочку тут же передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По счастью, батареи были не такие горячие, и сильно обжечь ногу ребенок не успел.

А накануне спасателям пришлось выручать из беды представителя «сильной половины». 7 марта ближе к полуночи 18-летний парень решил срезать дорогу и провалился в занесенный снегом водосточный колодец по улице Ленинского комсомола. Из коварной западни бедолагу вытащили с помощью альпинистского снаряжения. Как сообщают на сайте поисково-спасательной службы, молодой человек тоже сильно не пострадал и даже отказался от помощи медиков.