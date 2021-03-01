Новый СанПиН проявляет заботу о людях, но не об их кошельках

Чистота стоит дорого?

С 1 марта в стране начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Идея на первый взгляд хорошая — в рамках «регуляторной гильотины» заменить одним документом множество ранее действовавших отдельных СанПиНов, регулирующих правила содержания территории населенных пунктов, водных объектов, жилых домов и даже кладбищ. А заодно повысить качество жизни россиян.

«Новые санитарные правила отличаются удобной навигацией и исключают дублирующие требования нормативных документов других контрольно-надзорных ведомств и инстанций, трактуются однозначно и недвусмысленно. По-прежнему твердой остается позиция Роспотребнадзора в отношении неукоснительного соблюдения противоэпидемических (профилактических) мероприятий», — приводит «Российская газета» официальный комментарий санитарного ведомства.

И действительно, если все требования нового СанПиНа будут беспрекословно выполняться, жить в наших городах и селах будет гораздо уютнее и здоровее. Например, во дворах многоэтажек автомобилистам запрещено мыть машины, сливать масло и топливо, проверять звуковые сигналы. Если в жилом доме есть торговая точка, то разгружать товары для нее со стороны двора теперь нельзя — только с торца дома или со стороны автомобильной дороги. На территории населенных пунктов запрещено сжигать опавшие листья — только вывозить на полигоны и там утилизировать. Регламентируются практически все стороны коммунальной жизни — от количества мусорных урн на единицу площади до норм безопасности для воздуха и воды.

Особое внимание санитарные врачи уделяют содержанию многоквартирных домов. Теперь в местах общего пользования каждый день должна проводиться влажная уборка с применением моющих и чистящих средств. Мусороприемные камеры в подъездах надо отмывать и дезинфицировать еженедельно, а ствол мусоропровода — минимум раз в месяц. Придомовая территория должна ежедневно убираться, а при температуре выше плюс 10 градусов — еще и поливаться водой…

Все бы хорошо, но вот руководители ТСЖ и управляющих компаний, до которых нам удалось дозвониться, пребывают в недоумении и ждут разъяснений от Управления Роспотребнадзора по Чувашии, которое пока скромно помалкивает. Досконально изучили документ и в Ассоциации предприятий ЖКХ Чувашской Республики. «Я совершенно не в восторге от него», — сказал нам исполнительный директор ассоциации Валерий Алексеев, и пояснил почему.

Взять совершенно новое требование о ежедневной влажной уборке в помещениях общего пользования многоквартирных домов. Но ведь это очень большая работа, которая потребует дополнительных затрат. Следовательно, тариф на содержание жилья придется поднимать? «В отличие от тарифов на коммунальные услуги, рост которых ограничен законом, тариф на содержание может расти быстро и бесконечно», — заметил Валерий Глебович. Но понравится ли это жильцам? К тому же и расход воды на общедомовые нужды может вырасти в разы. Ведь кроме ежедневного мытья дома в теплое время года надо будет ежедневно поливать прилегающий к дому земельный участок…

Удивляются такой бескомпромиссности санитарного ведомства и федеральные эксперты. «За этим решением должен следовать перерасчет тарифа, потому что каждый день кто-то должен убирать эти помещения и кому-то должны платить зарплату. Очевидно, что затраты и тарифы после этого должны вырасти», — приводит информагентство ТАСС мнение Светланы Разворотневой, главы комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам. А «Комсомольской правде» похожие опасения высказал и координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов: новые правила хорошо бы подкорректировать, иначе они вызовут удорожание жилищных услуг и конфликты между управляющими компаниями и жителями.

Людмила Арзамасова,

Григорий Петров