Самым удачливым рыбакам достались моторная лодка и бытовая техника

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

В Новочебоксарске после пятилетнего перерыва состоялся очередной, уже 17-й Республиканский фестиваль спортивно-любительской ловли «Рыбак рыбака-2021». И хотя погода 27 февраля была ветреная и холодная, участников и поклонников зимней рыбалки на набережной Волги собралось немало: попытать удачу в борьбе за главный приз — моторную лодку — приехали рыбаки со всей Чувашии и близлежащих регионов.

Считается, что зимняя рыбалка — дело сугубо мужское, но этот стереотип не помешал принять участие в состязаниях и женщинам, и даже детям. Одну из двадцати номинаций — «Самый юный рыбак» — выиграл четырехлетний ребенок. А еще среди номинаций были «Самый большой улов», «Самая большая рыба» и даже «Самый неудачливый рыбак»…

Насыщенная и яркая программа не оставила равнодушным никого. Пока любители зимней рыбалки принимали участие в конкурсе, у болельщиков была своя «культурная программа» с перетягиванием канатов, катанием на лошадях, футболом и выступлением вокально-танцевального коллектива. А еще для всех присутствующих была организована полевая кухня с горячей ухой.

Со словами напутствия и пожеланием хорошего клева выступили министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров, депутаты Госдумы России Анатолий Аксаков и Госсовета Чувашии Сергей Семенов, глава администрации Новочебоксарска Павел Семенов. Из-за большого количества рыбаков и коронавирусных ограничений территорию разделили на зоны, а сами соревнования прошли в два этапа. По словам участников, ограничения рыбалке не помешали, более того, многие ухитрялись помочь друг другу, давали полезные советы.

КСТАТИ 238 грамм весила самая крупная пойманная участником фестиваля рыба.

А вот зимний клев многих рыбаков немного расстроил. Не каждому посчастливилось выловить «трофей» в виде крупного по размерам судака или хотя бы ерша. А ведь именно поймавший самую большую рыбу и должен был получить главный приз турнира, учрежденный Анатолием Аксаковым, — моторную лодку. Улов тут же взвешивали, а довольный рыбак делал фотографию на память.

По итогам первого этапа были отобраны 20 самых умелых рыбаков, которые продолжили дальнейшую борьбу за места на пьедестале почета. В конечном счете моторная лодка досталась новочебоксарцу Андрею Сивушкину. А вот больше всего рыбы наловить удалось рыбаку со стажем Владимиру Рыжакову и его коллегам Андрею Смирнову и Федору Льдинову.

Фото Facebook

На фестиваль собрались более 350 рыбаков — не только из Чувашии, но и из других регионов.