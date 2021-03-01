Сбербанк России зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале

По сравнению с прошлым годом, они выросли на 2,6%. При этом россияне тратят меньше на авиабилеты и транспорт, а также на кафе и рестораны.

За неделю с 22 по 28 февраля потребительские траты россиян выросли на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На непродовольственные товары расходы выросли на 4,6%, на услуги — на 8,2%. Но заметнее всего траты выросли на компьютеры — на 43,8%, телекомоборудование и услуги — на 37,1%, бытовую технику и электронику — на 33,3%. За весь февраль прирост составил 2,6%, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Траты на продукты в феврале по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%, на непродовольственные товары — на 8,7%.