Правительство продолжит оказывать поддержку аграриям в обновлении сельхозтехники

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Алтайский край.
Речь идет о компенсации части затрат на покупку и транспортировку техники до конечного клиента. «Я уверен абсолютно, что все программы будут сохранены», — сказал Мишустин. По его словам, субсидии являются отличным инструментом для поддержки покупателей и производителей отечественной сельхозтехники. «Импортозамещение — непростой процесс. Мы видим, насколько эта мера эффективна, — сказал глава правительства. — Мера эта будет продолжена, даже не сомневайтесь».
Подчеркнуто, что продолжится и предоставление действующих субсидий на транспортировку техники. «Важно сохранить субсидии логистических затрат при экспорте», — добавил премьер. В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что в этом году на данную субсидию будет выделено 10 млрд рублей.
В Чувашии для своих сельхозпроизводителей правительство региона выделяет дополнительные субсидии, что еще больше удешевляет стоимость приобретения техники.

Опубликовано: 3 марта 2021 г.


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