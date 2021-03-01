Правительство продолжит оказывать поддержку аграриям в обновлении сельхозтехники

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Алтайский край.

Речь идет о компенсации части затрат на покупку и транспортировку техники до конечного клиента. «Я уверен абсолютно, что все программы будут сохранены», — сказал Мишустин. По его словам, субсидии являются отличным инструментом для поддержки покупателей и производителей отечественной сельхозтехники. «Импортозамещение — непростой процесс. Мы видим, насколько эта мера эффективна, — сказал глава правительства. — Мера эта будет продолжена, даже не сомневайтесь».

Подчеркнуто, что продолжится и предоставление действующих субсидий на транспортировку техники. «Важно сохранить субсидии логистических затрат при экспорте», — добавил премьер. В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что в этом году на данную субсидию будет выделено 10 млрд рублей.

В Чувашии для своих сельхозпроизводителей правительство региона выделяет дополнительные субсидии, что еще больше удешевляет стоимость приобретения техники.