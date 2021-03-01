Завершена оцифровка архивов чебоксарского ЗАГС

Об этом на еженедельной планерке в администрации Чебоксар сообщила начальник отдела ЗАГС Светлана Валицкая.

По ее словам, перевод в цифровой формат архива записей актов гражданского состояния и их передача в Единый государственный реестр завершены в полном объеме. «Архивный фонд отдела ЗАГС составляет порядка 1 миллиона записей актов на бумажном носителе, — отметил на планерке и.о. главы администрации города Чебоксары Андрей Петров. — Сейчас же создана единая облачная среда. Удобства очевидны: наши специалисты используют все преимущества централизованной системы хранения данных».

Как сообщает пресс-служба администрации Чебоксар, на планерке были озвучены и основные демографические итоги 2020 года. Так, в прошлом году в Чебоксарах зарегистрировано 1104 брака, что на 814 меньше, чем в 2019 году. Родилось 6094 ребенка, оформлено 1744 развода. Как рассказала Светлана Валицкая, помимо ограничений, связанных с COVID-19, снижение регистраций является прогнозируемым — в брак начало вступать самое малочисленное поколение 90-х годов.

Перевод в цифровой формат загсовских архивов дает людям немало преимуществ. К примеру, жителю Москвы родом из Владивостока не придется ехать через всю страну, чтобы восстановить утерянные документы, сообщает «Российская газета». Единая электронная система позволит получить их прямо в столице. Это стало возможным благодаря объединению баз данных всех органов ЗАГС России с 1926 года по настоящее время. Оцифровка книг ЗАГС позволит также выстроить ветви родственных связей, что необходимо для получения некоторых услуг.

ЗАГСы — один из ключевых поставщиков информации для формирования «эталонного профиля гражданина», который будет храниться в едином регистре населения России, сообщили «РГ» в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС). Регистр нужен государству для социально-экономического планирования — строительства детских садов, школ, поликлиник, пояснили в ведомстве. А гражданам это упростит и ускорит получение госуслуг. Цифровой профиль гражданина, созданием которого занимается Минкомсвязь, будет содержать данные именно из единого регистра населения. Это в том числе позволит реализовывать суперсервисы — услуги, которые предоставляются в проактивном режиме, без участия гражданина.

Как сообщают в Госслужбе Чувашии по делам юстиции, утвержденный Минюстом России план по передаче записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 год в республике выполнен досрочно. В Единый государственный реестр ЗАГС передано порядка 5 миллионов записей актов гражданского состояния.