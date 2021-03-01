Чувашия — в лидерах по снижению госдолга

Объем государственного долга Чувашии по итогам 2020 года снизился на 14%, сообщает агентство «РИА-Рейтинг». По этому показателю республика в четверке регионов с наиболее заметным снижением.

В Ивановской области оно составило 14,5%, в Ханты-Мансийском АО–Югре — 13,8%, в Брянской области — 12,1%. Лидерами по положительной динамике стали Ямало-Ненецкий АО, чей госдолг сократился на 39,2%, и Воронежская область — на 35,6%. В целом же по стране абсолютный объем долга сократился в 22 регионах, в 15 он не изменился, в 48 регионах — вырос.

Структура госдолга республики в 2020 году по сравнению с 2019-м немного изменилась. На бюджетные кредиты все так же приходится большая часть региональной задолженности, и за прошедший 2020 год их доля выросла до 44,2% с 41,9%. Доля коммерческих кредитов, наоборот, продолжает снижаться, и на текущий момент на них приходится всего 22,8% в общей структуре.