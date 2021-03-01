СВЕТЛАНА КАЛИКОВА

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

«В сфере культуры кадровый вопрос стоит достаточно остро, особенно это касается кадров для села. В своем Послании Госсовету Чувашии Глава республики Олег Николаев поручил нам выработать единые стандарты и подходы деятельности учреждений культуры, в том числе в вопросах их кадрового обеспечения, и перенастроить под названные потребности работу республиканских образовательных учреждений в сфере культуры. И в первую очередь в 2021 году стоит задача перезагрузки работы Чувашского государственного института культуры — как центра подготовки профессиональных творческих кадров для учреждений культуры и искусства».