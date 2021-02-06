Двадцать лет с ЕГЭ

В этом месяце в стране отметили юбилей ЕГЭ — в феврале 2001 года вышло постановление Правительства РФ

№ 119 «Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена». По этому поводу «Российская газета» и «СЧ» вспомнили, как все начиналось. И как продолжилось…

Одним из главных авторов идеи единого государственного экзамена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство образования с 1998 по 2004 год, — пишет «РГ». По его планам, ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию, когда на бюджетное место во многих вузах можно было поступить только через репетиторство или платные курсы. Для этой цели были выбраны тесты, которые можно было бы проверять автоматизированно. Эксперимент стартовал в 2001 году. Первыми регионами-участниками стали Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарская и Ростовская области. В первом ЕГЭ приняли участие более 30 тысяч выпускников.

ИЗ НАПЕЧАТАННОГО 8 июня единый экзамен по математике сдавали более 15 тысяч ребят. С четырех утра от Дома правительства начали разъезжаться машины с табличками «Единый экзамен» на лобовом стекле. Министерству образования пришлось накануне собирать транспорт по всем городам и весям, чтобы потом оперативно доставить в базовые школы членов экзаменационной комиссии и секретные пакеты с тестами. Несколько часов спустя отправились в путь и выпускники. На «базы» добирались они по-разному. У ворот Ишлейской школы, например, где кроме «своих» математику сдавали выпускники еще девяти учебных заведений, припарковались три автобуса. Двум школам машину дали хозяйства, у одной был собственный транспорт. Ученики остальных школ приехали на рейсовых автобусах, естественно, за свои деньги. («СЧ» от 9 июня 2001 года)

Несколько лет шла «отладка» содержания ЕГЭ по всем предметам и его организации: от поиска оптимальных заданий до доставки бланков, работы экзаменационных комиссий, процедуре апелляции… В 2006 году единый госэкзамен сдавали примерно 950 тысяч школьников в 79 регионах России. Его результаты принимали более тысячи вузов. В 2008 году количество участников ЕГЭ по всем предметам превышало миллион. В 2009 году вступили в силу поправки в Закон «Об образовании», которые сделали ЕГЭ обязательным для всех выпускников школ. Условием для получения аттестата стало успешное прохождение испытания по русскому языку и математике. Одновременно с этим ЕГЭ получил «главную роль» при поступлении в вуз. При этом некоторые вузы сохранили за собой право проводить собственные дополнительные вступительные испытания. Например, МГУ имени М.В. Ломоносова, «творческие» вузы.

На этом этапе были и откровенные «провалы». Например, в 2010 году в Ростовской области 30 преподавателей, обложившись словарями и учебниками, выполняли задания ЕГЭ вместо учеников. В то же время в Астраханской области учителя по телефону подсказывали выпускникам ответы… Тогда пришло понимание: организацию экзамена нужно серьезно менять, чтобы избавиться от коррупции и нарушений в первую очередь на уровне школы. Стало понятно и то, что от «угадайки» — заданий с выбором ответа — со временем придется отказаться.

В 2013 году наиболее ярко «высветилась» еще одна проблема: массовые утечки заданий в интернет. Результатом многочисленных нарушений стала отставка главы Рособрнадзора Ивана Муравьева. В 2014 году новый глава Рособрнадзора Сергей Кравцов (сегодня он уже министр просвещения РФ. — Прим. ред.) провел «работу над ошибками»: для каждого часового пояса были разработаны свои варианты заданий. Выпускники начали сдавать ЕГЭ под прицелом видеокамер.

2015 год также принес изменения: ЕГЭ «заговорил» — добавилась устная часть по иностранным языкам, допуском к экзамену стало итоговое сочинение, которое писали все одиннадцатиклассники. Задания с выбором ответа стали значительно сокращаться. Из ЕГЭ по русскому исчезла так называемая «угадайка». Математику разделили по сложности: на базовую, которая необходима для получения аттестата, и профильную — для поступления в вузы. Дальше «курс», взятый после переломного для ЕГЭ 2014 года, продолжился. Становятся более защищенными методы доставки заданий в регионы — используются защищенные интернет-каналы. Бланки печатаются прямо в аудиториях. Из всех предметов ЕГЭ «угадайка» исчезла совсем. А сами задания во всех предметах стали более творческими, заставляющими выпускника мыслить аналитически.

КСТАТИ

Самой активной участницей первого эксперимента стала Чувашия. ЕГЭ по математике в республике уже в 2001 году сделали обязательным — его сдавали все выпускники, более 15,7 тысячи человек. Кроме того, как писала тогда «СЧ», школьники по выбору могли сдать еще несколько предметов в формате ЕГЭ. А именно — русский язык, биологию, химию, физику, историю, обществознание и географию. Другие регионы эксперимент провели поскромней — в Марий Эл, например, под ЕГЭ отдали только один предмет, в Самарской области — два, в Якутии — три. Поэтому не случайно, что именно в Чувашии в сентябре 2001 года прошло всероссийское совещание по итогам эксперимента с единым экзаменом.

ИЗ НАПЕЧАТАННОГО Президент Чувашии Николай Федоров принял участие в заседании Госсовета России. После этого у него состоялась беседа с Владимиром Путиным. О чем шел разговор с Президентом России, Николай Федоров рассказал корреспонденту «Известий». — Президент интересовался итогами эксперимента в Чувашии? — Да, прежде всего об этом я ему и рассказал. Анализ первого года эксперимента показал — мы получили результаты, которые отличаются от привычной картины прошлых лет… Более трех тысяч чувашских ребят поступили в этом году в республиканские и общероссийские вузы только по результатам единого госэкзамена по математике. И что примечательно — если раньше в вузы за пределами Чувашии поступало обычно 600-700 выпускников, то в этом году благодаря единому экзамену (подчеркиваю — только по одному предмету, по математике) в вузы поступило почти 1100 чувашских выпускников. 19 человек стали студентами Высшей школы экономики в Москве, 25 — студентами Казанского государственного технического университета. Не будь новой системы оценки и зачисления, 90% этих ребят даже не рискнули бы пытаться стать студентами этих вузов. Но мы видим и некоторые недоработки в эксперименте. Надо еще работать над методикой тестирования. Нужен неторопливый подход, тут мы едины с правительством. — А Президент согласился с вами? Поддержал единый экзамен? — Президент прекрасно все знает и понимает. Я понял, что он сторонник единого экзамена. Правда, во время нашей беседы он вспомнил, что среди противников есть не только известные ректоры, но и, например, Александр Солженицын, мнение которого он запрашивал. («СЧ» от 1 сентября 2001 года)

Фото из архива «СЧ» (июнь 2001 года)