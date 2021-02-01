Размещение объявлений о поиске сотрудников на портале «Работа в России» может стать обязательным

Как сообщают в республиканской Госслужбе по делам юстиции, в Госдуму страны внесен проект с поправками к Закону «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно этим поправкам работодателей, у которых за предыдущий год в среднем трудилось более 25 человек, могут обязать размещать вакансии на платформе «Работа в России». Такое же требование предусмотрят для органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, планируется, что о приеме на работу соискателя от службы занятости либо об отказе в этом можно будет сообщить через сайт «Работа в России» — вместо проставления традиционной отметки на направлении.