Размещение объявлений о поиске сотрудников на портале «Работа в России» может стать обязательным

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщают в республиканской Госслужбе по делам юстиции, в Госдуму страны внесен проект с поправками к Закону «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно этим поправкам работодателей, у которых за предыдущий год в среднем трудилось более 25 человек, могут обязать размещать вакансии на платформе «Работа в России». Такое же требование предусмотрят для органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, планируется, что о приеме на работу соискателя от службы занятости либо об отказе в этом можно будет сообщить через сайт «Работа в России» — вместо проставления традиционной отметки на направлении.

Опубликовано: 25 февраля 2021 г.


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