Как можно уменьшить налог по ПСН?

Перешла на патентную систему (ПСН) в связи с упразднением единого налога на вмененный доход. Слышала, что «патентщики» могут получить преференции: в некоторых случаях им уменьшают сумму налога к оплате. Хотелось бы точно узнать, при каких обстоятельствах снижается налоговое бремя по ПСН.

Ольга Боброва, г. Шумерля

В УФНС по Чувашии, опираясь на пункт 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса, разъяснили, что размер налога по ПСН уменьшается на сумму страховых платежей, в том числе уплаченных за наемных работников. А именно:

на уплаченные работодателем в налоговом периоде взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и на случай травматизма;

пособия по больничным листам;

взносы по договорам добровольного личного страхования.

При этом налогоплательщики, использующие труд наемных работников, вправе уменьшить налог не более чем на 50%. А работающие в одиночку — на сумму уплаченных страховых взносов в полном объеме.

Если индивидуальный предприниматель в календарном году получил несколько патентов, он может снизить налог на уплаченные страховые платежи и пособия по каждому из них. При этом должно быть соблюдено условие по ограничению уменьшения налога по каждому патенту, и вкупе сокращения не должны превышать сумму уплаченных в отчетном году страховых платежей и пособий.

Налогоплательщик направляет уведомление об уменьшении налога по ПСН в налоговый орган по месту постановки на учет.