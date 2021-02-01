Анжелика Сидорова выиграла 51-й чемпионат России по легкой атлетике в помещении

В Москве завершился 51-й чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Подопечная Светланы Абрамовой Анжелика Сидорова, выступающая за Москву и параллельным зачетом за Чувашию, победила в секторе для прыжков с шестом.

На турнире собрались сильнейшие спортсмены со всей страны — в состязаниях участвовали 665 атлетов из 68 регионов. В секторе для прыжков с шестом выступали 17 представительниц прекрасного пола. Для Анжелики Сидоровой эти соревнования стали далеко не первыми в этом году — о прошлых результатах спортсменки «СЧ» рассказывала ранее. Подопечная Светланы Абрамовой смогла взять высоту 4,75 м со второй попытки и завоевать золотую медаль. Это не лучший результат Анжелики в сезоне, но до этой планки никому допрыгнуть не удалось. Кстати, у спортсменки были три попытки на высоте 4,90 м, но она ей не покорилась.

«Устала, но третья попытка на 4,90 была хорошей — жалко, что не получилось взять высоту, — подвела итог Анжелика Сидорова в интервью пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. — На прошлых стартах прыгала на одних шестах, сейчас они оказались чуть-чуть мягкие, поэтому не сразу удалось найти свой прыжок».

В итоге второе место заняла Полина Кнороз (Москва) с удачной попыткой на высоте 4,65, а бронзовым призером стала Ольга Муллина (Москва) с результатом 4,55 м.

Однако представительство Чувашии на чемпионате России одной Анжеликой Сидоровой не ограничилось — Виктория Жилина попала в финал в секторе для прыжков в длину, но единственная удачная попытка на результат 5,98 м позволила занять спортсменке 10-е место в итоговом протоколе.

Также Сергей Морозов отобрался в финал в прыжках в высоту — с третьей попытки взял планку на рубеже 2,15 м и в итоге занял 10-е место.