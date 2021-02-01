Как в Чувашии купить чувашское?

Республика предложила федеральным сетям открыть в магазинах «уголки» местной продукции

«Приезжаешь в родную Чувашию, и, конечно, зайдя в магазин, хочется купить выращенные на родной земле экологически чистые овощи, отведать натурального кваса, побаловать себя мясными деликатесами. Но с сожалением отмечаешь, что практически все, что лежит на прилавках, привозное из других регионов», — сетуют сегодня те, кто ездит на работу в столицу и другие регионы. Вторят им и остальные жители: Чувашия славится картофелеводством, а в торговых сетях местной картошки не сыскать…

Много хлеба, мало овощей

Сегодня в республике, по данным Минэкономразвития Чувашии, работают девять федеральных и региональных торговых сетей, имеющих более полутысячи магазинов по всему региону. Это так называемые супермаркеты, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (коротко АКОРТ). Среди них всем знакомые «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Лента», «Метро», «Spar», а также «Бристоль», «Красное и белое», «Победа», «Светофор». С каждым годом их становится все больше: только в прошлом году было открыто два десятка новых магазинов.

И все бы ничего: маркеты, как правило, находятся в шаговой доступности, имеют широкий ассортимент на любой вкус и кошелек, но среди прочих товаров не наберется и трети местной продукции. Хотя в иных торговых точках доля своего производителя, согласно сведениям Минэкономразвития, составляет более 60%. Если же рассматривать разные группы товаров, то, как правило, еще более-менее представлены наши хлебобулочные изделия. Мелькают на сетевых полках чувашские куры и кисломолочные продукты, замыкают тройку тех, кому нашлось тут место, наши конфеты. А вот в меньшинстве оказались колбасные продукты (в среднем 18,9%) и, как ни странно, овощи (менее 10%). И это в аграрной-то республике…

Безусловно, проблема в регионе обсуждается не один год, и какие-то шаги по ее решению предпринимались, но в целом они не поменяли картину. Во что бы то ни стало поддержать местного производителя намерено руководство республики. По инициативе Главы Чувашии Олега Николаева на днях в Чебоксарах состоялась встреча с представителями федеральных торговых сетей, входящих в группу АКОРТ.

«Магазин в магазине»

«Очевидно, каждый субъект хочет, чтобы его товары на полках присутствовали, потому что граждане доверяют именно той продукции, которая произведена в их регионе. Также и мы заинтересованы в расширении доли присутствия продукции местных товаропроизводителей в крупных торговых сетях», — обозначил цель встречи Олег Николаев за круглым столом в центре «Мой бизнес».

Руководитель региона согласен, что федеральные сети задают определенные стандарты и есть требования, которым нужно соответствовать, кроме того, он понимает, что рынок не всегда устойчив и порой необходимо менять подходы по всей цепочке продвижения качественной продукции в связи с растущим на нее спросом. И здесь правительство Чувашии готово реагировать на запросы как федеральных сетей, так и товаропроизводителей, а главное — создавать все необходимые условия, чтобы и потребитель оставался довольным, заверил Николаев.

Оптимальным решением в этой дискуссии мог бы стать принцип «магазин в магазине».

«По мнению экспертов, супермаркеты могли бы организовывать на своей территории элементы рынков и пускать туда фермеров и мелких производителей, — заметил Олег Алексеевич. — Но мы предлагаем организовать «магазин в магазине»: сформируем «прилавок» производителей чувашской продукции, который будет максимально широко отражать гастрономические традиции нашей республики, представляя при этом экологически чистую, натуральную продукцию».

Конечно, потребуется единый оператор, который, с одной стороны, обеспечивал бы взаимодействие с сетями, с другой — контролировал оборот продукции, организовывал акции, презентации, чтобы и торговые площадки были более привлекательны, и сама продукция активно раскупалась.

Еще один момент, на который Глава республики обратил внимание, — это вопрос передвижения больших фур по дорогам республики, направляющихся в магазины на отгрузку. Когда большегрузы по нескольку часов стоят на проезжей части, это, естественно, вызывает недовольство автолюбителей и коммунальных служб, которым своевременно нужно очищать дороги от снега. С другой стороны, «страдают» дворовые территории, где то и дело разгружаются грузовики…

«По каждому из направлений у нас есть конкретные предложения, мы готовы работать над совместными проектами с учетом ваших маркетинговых изысканий, быстро реагировать на изменения, искать подходы. Скажем, есть тенденция к тому, что современный потребитель переключается все больше на полуфабрикаты, — можно рассмотреть создание соответствующих производств и так далее», — выразил руководитель региона готовность к сотрудничеству.

Лучшее — не всегда дорогое

Компании, входящие в АКОРТ, тоже заинтересованы в развитии отношений с местными локальными поставщиками, заверили приглашенные гости. «Если посмотреть долю присутствия региональных производителей в наших сетях, то за последние годы наблюдается положительная динамика», — отметил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков, однако согласился, что, возможно, этого недостаточно. Альянс понимает, что чем больше регионального продукта будет представлено, тем лучше будет экономическое самочувствие граждан, которые заняты в производстве, а значит, будет выше платежеспособность людей.

Но с другой стороны, у федеральных сетей есть свои требования и ограничения. «Пожалуй, мы самые желанные и самые сложные партнеры друг для друга», — охарактеризовал непростые отношения с местными производителями Сергей Беляков. И указал на ряд факторов, которые определяют успех или неуспех динамики увеличения доли местного производителя на полках.

Во-первых, местное — не всегда значит лучшее по качеству, настаивали представители федеральных сетей. Во-вторых, солидным объемом местный производитель, как правило, не может похвастаться. И, наконец, третий, по словам Сергея Белякова, «самый тяжелый» аспект: у локального поставщика продукция всегда дороже, чем у крупного производителя. А сегодня, как известно, покупатель осознанно выбирает товар более дешевый и менее качественный, если это позволят ему сэкономить деньги, уверен представитель АКОРТ.

Не во всем согласен с уважаемым экспертом председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Обычно местная продукция все-таки дешевле, хотя бы потому, что она ближе и меньше требует усилий для хранения, — возразил депутат. — Притом она не уступает, а где-то даже превосходит ввозимые продукты по качеству». И охотно поддержал идею Олега Николаева создавать в торговых сетях уголки с чувашской продукцией.

«Мы смотрим, как вы работаете с нашими соседями. И видим, что на самом высоком уровне встречаетесь с руководством. Договариваетесь об эксклюзивных условиях для данного региона. При этом все остальные субъекты, в том числе Чувашия, работают в общем рыночном пространстве. Мы, конечно, за рынок. Но если вы другим создаете эксклюзив, будьте добры, идите навстречу тем, кто работает рядом, создавайте равные рыночные условия», — откровенно высказал позицию Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, часто возникают у местных производителей вопросы и по входным барьерам. Уже ни для кого не секрет — чтобы «войти на полку» сетевиков, поставщику нужно заплатить солидный взнос. К слову, на состоявшейся потом сессии и в кулуарах местные производители действительно неоднократно называли стоимость «входного билета» в одну из сетей — в районе 3 млн рублей. Такие условия, конечно, отталкивают ряд наших предпринимателей, более того, заставляют их сомневаться в добросовестном ведении бизнеса.

Не словом, так дегустацией

Большая часть разговора руководства республики с представителями федеральных сетей осталась «за кадром», дальнейшее обсуждение велось без прессы, но можно предположить, что вопросы рассматривались уже более детально и откровенно.

Затем напрямую пообщаться с гостями смогли местные товаропроизводители. В их эмоциональных речах часто звучала боль за свой продукт — вполне качественный и конкурентоспособный, но которому, увы, не находится места на полках сетей. Предприниматели сетовали на высокую наценку, долгое рассмотрение и согласование по товарным предложениям, отказ в сотрудничестве из-за отсутствия квот. Звучали также предложения создавать в Чебоксарах логистические и распределительные центры.

Не менее убедительны были наши товаропроизводители, когда предлагали менеджерам федеральных сетей попробовать свой товар на выставке-дегустации. Гости смаковали, пробуя натуральный чувашский шартан и другие мясные деликатесы, представленные в отличие от магазинных полок в широком ассортименте. Пробовали березовый сок, мягкий сыр с сухофруктами, нежнейший творог и другие лакомства, а между делом договаривались с производителями о сотрудничестве, менялись контактами. Главное, чтобы договоренности нашли свое продолжение и «чувашский бренд», наконец, занял свое почетное место в торговых сетях.

МНЕНИЯ АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Высшего экономического совета Чувашии: «Подчеркну, что встреча с представителями федеральных сетей состоялась по поручению Главы Чувашии Олега Николаева, которое было дано в конце прошлого года. В короткие сроки мы ее организовали. Большая благодарность представителям АКОРТ, откликнувшимся на приглашение. Такие встречи мы организовывали и в прошлые годы, но впервые сложилось впечатление, что мы понимаем и слышим друг друга и готовы к тесному сотрудничеству. Договорились о формализации отношений и об увеличении доли продукции Чувашии на полках федеральных сетей». СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ,

председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли: «Уверен, что после этой встречи, на которой были озвучены конкретные предложения, запросы, будут приняты определенные решения и результат нашего трехстороннего диалога будет положен на бумагу как реакция сетей на сегодняшнюю ситуацию в регионе, на то, что можно сделать для удовлетворения запросов производителей и потребителей. Мы готовы оперативно решать проблемные вопросы». ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минэкономразвития: «Рыночные условия и механизмы, безусловно, должны быть, но при этом они не должны быть протекционистскими для какого-либо производителя по одним и тем же товарным группам. Здесь регулируется вопрос с наценкой. Это тоже один из больных моментов, когда при прочих равных условиях на одну и ту же товарную группу наценки одних производителей на порядок бывают выше, чем у наших местных производителей. Поэтому мы говорим о равных возможностях и условиях доступа на полки федеральных сетей как местных производителей, так и производителей из других регионов». СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр сельского хозяйства: «Конечно, нашим производителям еще есть чему учиться — научились производить, научимся и правильно расфасовывать-упаковывать, словом, готовы меняться и быстро корректировать работу. Но, честно говоря, вот что удивляет: в ПФО, как и в стране в целом, по производству и сбору картофеля у республики всегда неплохие показатели, а в сетях нам продают картофель, произведенный в других регионах и непонятного качества…» АННА МЕЛЕШИНА,

член правления ПАО «Магнит», директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса: «Более десяти лет наша компания присутствует на рынке. Безусловно, есть аспекты, которые в сегодняшней ситуации нельзя упускать. Важно, чтобы и мы, и местные производители развивались и качество продукции только повышалось. Конечно, мы не стремимся к тому, чтобы заполнить полки ненужной потребителю продукцией. Уверена, что наш пилотный проект по созданию «фермерских двориков», где будет представлен местный производитель, придаст нашим отношениям новый импульс». АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации Чебоксар: «Уже сейчас к нам поступают обращения предпринимателей — когда будем строить киоски с местной продукцией? Сети, вытеснившие мелкие магазинчики, где раньше в основном были представлены местные товары, нас к этому вынуждают. Продукция, произведенная в Чувашии, сегодня востребована жителями и гостями республики, а найти ее проблематично. Создание киосков — конечно, для нас дополнительные затраты и обязательства, но мы беспокоимся за наших производителей и за потребителей и готовы на серьезные шаги». РЕШИТ САНЗЯПОВ,

руководитель КФХ: «Согласен, что бизнес должен уважать друг друга. Пусть достигнутые соглашения будут не на словах, а на деле. Хочется, чтобы нас услышали: у нас национальная республика, свои традиции, своя культура. Мы все выросли на этой земле, живем здесь, трудимся, платим налоги, производим качественный продукт. Для нас неоспоримо, что если колбаса — то она должна быть из мяса, а не из каких-то добавок, если кисломолочные продукты — то из натурального молока. Сегодня у нас уже есть опыт, мы созрели, чтобы конкурировать и объединяться».

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Задержались представители федеральных сетей и у продукции «АККОНДа». «Ну с вами-то мы давно знакомы!» — говорили они, с удовольствием пробуя новинки.

Готовы ежедневно радовать нашего потребителя деликатесами, молочной продукцией и сладостями производители из районов Чувашии. Вот только пробиться на полки сетей пока проблематично.