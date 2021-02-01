Мост в детском парке. Чебоксары, 1957, 1959 годы

Фото Конона Белкова

Сегодняшняя молодежь, глядя на эти фотографии, непременно задастся вопросом — откуда такие пейзажи и вообще, где это? Ответ на удивление прост — на берегах реки в центре города, но сейчас все это на дне залива.

Весной 1957 года на лодке по Чебоксарке можно было проплыть и дальше, нырнув под еще один пешеходный мостик, соединяющий напрямую улицу Чернышевского и детский парк. Вообще город как бы разделялся Чебоксаркой на две части, которые соединялись многочисленными мостами. Этот мост был пятым, считая от устья реки, а сколько еще было за ним, теперь уже не посчитаешь.

Что интересно, он появился одним из последних в списке. До того особой нужды в нем не было, и только в 1935 году, в связи с 15-летием республики, было решено, что: «Площадка против Дома связи призвана стать местом культурного отдыха чебоксарцев. Здесь будет разбит большой сад. Сад будет соединен красивым пешеходным мостом через Чебоксарку со сквером против Научно-исследовательского института».

Институт тогда находился в здании по улице Чернышевского, 6 (в будущем морской клуб ДОСААФ). А еще раньше, сразу после революции, сквер этот назывался садом 1-го Мая, и именно здесь планировалось установить первый памятник в честь образования Чувашской автономии. Но сейчас и сад, и сквер соединены мостом и называются одним словом — городской детский парк.

Обратите внимание на большую ветлу справа, она видна на предыдущих фотографиях, но слева, то есть фотограф стоит непосредственно на «каменном» мосту, а вдали сквозь деревья проглядывает силуэт здания трахоматозного института на улице М. Сеспеля, 27. В общем, если вы пройдете по берегу залива (дамбе) примерно половину пути к набережной Волги, то остановитесь и вспомните эту фотографию — место то же.

Года через два Конон Пименович снова сфотографировал это место. И опять фотография как нельзя лучше проиллюстрировала уже упоминаемую нами заметку народного поэта Чувашии Якова Ухсая, опубликованную в газете «Советская Чувашия» в апреле 1959 года. В прошлый раз мы приводили его слова о ветлах «ровесниках той поры, когда Александр Радищев останавливался в Чебоксарах», а вот дальше он писал: «Эти деревья долгое время неусыпно несли сторожевую охрану. Теперь многие из них вышли из строя по возрасту, а некоторые явились жертвой топоров нерадивых граждан. Лишившись крепкой опоры деревьев-богатырей, Чебоксарка начала ежегодно ломать свое русло и свирепо нападать на сохранившиеся ветлы возле моста на улице Розы Люксембург, смыла постепенно их корни, а самих положила поперек реки».

И точно — от старой ветлы остался только пень. Но это еще не все: «Оскорбленная тем, что ей приходится на своих волнах выносить к матушке-Волге такие подарки, как остатки старых калош и валенок, река подкапывается под здание Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики, где в кабинетах ученые люди подбирают цитаты о красоте природы для трактатов, но сами до сих пор не пришли к мысли, что около реки необходимо сажать деревья, хотя бы по одному корню на каждого кандидата наук».

Адрес института в то время был уже улица Чернышевского, 5 — его светлый силуэт угадывается в центре фотографии. В общем, досталось всем: и работникам детского парка, где «ясно слышится, как раздаются песни о лесах и реках», и артистам Чувашского академического театра, которые «размашисто шагая перед театром, декламируют слова из чеховской пьесы, где говорится, что счастлив человек на свете, если он в своей жизни посадил хотя бы одно дерево». Впрочем, посади тогда хоть по сто деревьев на каждого артиста и кандидата наук — через двадцать лет этот лес исчез бы навсегда…

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова