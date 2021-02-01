Планерка Главы: причины пожаров, численность кабанов, план приватизации

Вчерашнюю еженедельную правительственную планерку Глава республики начал с подведения итогов прошедшей в минувшие выходные дни ХХХIХ Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Как отметил Олег Николаев, она зарядила и дала задор на всю предстоящую работу.

По докладу министра физической культуры и спорта Василия Петрова, в гонке приняли участие около 35 тыс. жителей Чувашии. Одновременно прошел и День здоровья и спорта. В ходе мероприятий соблюдались все требования антивирусной безопасности. Глава республики призвал и далее поддерживать эти массовые соревнования — они прививают хорошие привычки здорового образа жизни.

Касаясь далее здоровья, Олег Николаев прокомментировал ситуацию с вакцинацией населения. Было отмечено, что все больше людей имеют возможность получить прививку, в том числе по месту работы. На этой неделе планируется начать вакцинацию в торговых центрах.

ПОРУЧЕНИЕ.

Предусмотреть перечень объектов, не только намеченных к приватизации, но и подлежащих исключению из ее плана.

Об итогах приватизации государственного имущества республики в 2020 году и задачах на 2021 год рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. В общей сложности казна получила от этого 44,7 млн рублей при плане 20 млн. В плане приватизации числилось 15 объектов. Госпакеты акций не всех из них реализованы. В числе причин — несовпадение ценовых ожиданий инвесторов, низкая ликвидность иных объектов. Для повышения эффективности распоряжения госимуществом в будущем министром, в частности, предложено включение объектов в план приватизации лишь после консультаций с потенциальными инвесторами.

По плану приватизации на нынешний год имеется уже шесть договоров купли-продажи. С начала года реализовано 10 объектов движимого имущества. Перед министерством стоит задача установить значения показателей эффективности реализации госимущества, сказал министр.

Глава республики одобрил эти намерения. В то же время порекомендовал отразить в протоколе по данному вопросу не только включение объектов в приватизационный план, но и исключение из него. Проще и выгоднее ликвидировать иной имущественный комплекс, чем выставить его на продажу.

ЦИФРА 44,7 млн рублей получил республиканский бюджет в 2020 году от приватизации госимущества

ПОРУЧЕНИЕ.

Продолжить системную работу по регулированию численности диких кабанов в лесах республики.

Сокращение численности и миграционной активности этих животных необходимо для снижения риска возникновения очагов африканской чумы свиней. Кроме этого, кабаны нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, напомнил и.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Воробьев.

По последним данным, в лесах республики насчитывается 790 особей кабана — на 26,6% меньше с момента предыдущего мониторинга. Это результат спортивной и любительской охоты. В настоящее время, по словам Воробьева, охотпользователями в границах закрепленных угодий проводятся мероприятия по выкладке кормов в местах обитания животных. Глава республики нацелил на системную работу по регулированию численности и снижению миграционной активности кабанов. «Необходимо использовать все установленные законодательные нормы, но при этом обеспечивать безопасность населения. Все службы должны синхронизировать свою работу. Я прошу держать ситуацию на контроле», — сказал Олег Николаев.

Отмечено, что министерством изданы распоряжения о регулировании охотничьих ресурсов на территории зоны в Чебоксарском районе. Взятые пробы на африканскую чуму свиней от 11 особей оказались отрицательными.

ПОРУЧЕНИЕ.

Проанализировать типичные причины возникновения пожаров при подготовке к следующему отопительному сезону.

Докладывая о ходе выполнения мероприятий по обеспечению безопасности населения в зимний период, и.о. председателя ГКЧС Чувашии Николай Иванов акцентировал внимание на пугающей статистике человеческих жертв пожаров в республике. В период с 1 октября 2020 года зарегистрировано 482 пожара — с ростом на 12,4%. Погибли 55 человек против 20 за аналогичный предшествующий период.

В печальных лидерах — Порецкий район, где рост числа пожаров в 2,4 раза, Мариинско-Посадский — в 2,1 раза. По количеству жертв впереди Чебоксары — погибли 10 человек против 1 в предшествующем периоде, Порецкий район — 9 против одного. Здесь одновременно сгорели четыре человека, а в Урмарском районе в новогоднюю ночь — шесть человек.

Службы Госкомитета проводят сходы граждан с обсуждением причин пожаров и напоминанием о мерах профилактики, совершают подомовые обходы, сказал докладчик. Но все эти действия дадут должный эффект лишь если каждый из жителей сам проникнется ответственностью за себя и окружающих.

Докладчик также заострил внимание на соблюдении мер безопасности при пользовании газовыми приборами, которые тоже являются источниками возникновения пожаров. Касаясь сезонной темы зимней рыбалки, он также предостерег бесшабашных рыбаков от нарушения правил нахождения на льду.

Глава республики поручил изучить наиболее характерные причины возникновения пожаров в жилых домах, чтобы извлечь более серьезные уроки в будущем отопительном сезоне. «В большинстве несчастных случаев налицо абсолютно беспечное отношение к своей жизни и к обстоятельствам, способствующим несчастьям», — подчеркнул Глава.