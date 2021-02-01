ООО «Аврора» оштрафовано на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Установлено, что с июля 2015-го по август 2018 года фактический руководитель общества передал более 300 тысяч рублей в виде коммерческого подкупа должностному лицу другой коммерческой организации. Очень хотелось, чтобы именно у «Авроры» систематически закупались необходимые товары (инструменты для обработки металлов) и сохранялся регулярный объем их поставок.
Прокуратура республики возбудила по факту подкупа административное дело. За незаконное вознаграждение от имени юридического лица суд наказал «Аврору» штрафом в 500 тысяч рублей, который в настоящее время уплачен в полном объеме.

Опубликовано: 10 февраля 2021 г.


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