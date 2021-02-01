Фермером сможет стать и горожанин

В конкурсном отборе на получение гранта для начинающих фермеров смогут участвовать не только главы фермерских хозяйств, но и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельхозтоваропроизводителями.

Это предусмотрено новыми правилами, вступившими в силу в нынешнем году. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, предусмотрены и другие смягчающие условия для тех, кто намерен заняться фермерством. Из-за перевода некоторых населенных пунктов в статус городских поселений отдельные хозяйства лишились возможности участия в конкурсах на грантовую поддержку. Изменения позволят получить грант фермерам, зарегистрированным не только на сельских территориях, но и в поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 30 тыс. человек. Также к конкурсному отбору допустят фермеров с задолженностью по налогам до 10 тыс. рублей. На практике часто от налоговиков поступают данные о технической задолженности в три копейки, и фермер не может получить грант.

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В Правительстве России отмечают: новые правила помогут поддержать предпринимателей, которые активно создают рабочие места и вкладываются в развитие сельских территорий.