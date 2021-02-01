Любовь к ЧГУ — это просто химия какая-то!

Здесь можно и учиться, и заниматься наукой

Что волнует абитуриента, когда он выбирает вуз для получения профессии? Конечно, качество обучения, есть ли в вузе современные аудитории и хорошо оснащенные лаборатории, сможет ли он заниматься творчеством или спортом.

Михаил Иевлев и Сергей Чунихин окончили чебоксарские школы. Сейчас они коллеги, выпускники химико-фармацевтического факультета ЧГУ, где трудятся в соседних лабораториях. Михаил — кандидат химических наук, доцент кафедры органической и фармацевтической химии. Он удостоен звания «Лучший молодой ученый Чувашской Республики-2017», был стипендиатом Президента и Правительства РФ. Сергей — аспирант, стипендиат Главы Чувашской Республики и грантополучатель Российского фонда фундаментальных исследований. Их объединяет научная тема и работа над множеством совместных научных грантов. Они рассказывают, чем ЧГУ может привлечь абитуриентов сегодня.

— Михаил, почему ты выбрал для учебы Чувашский госуниверситет?

— Химия меня привлекала всегда. Я считаю, что это самая интересная, загадочная и перспективная наука. Ее возможности практически безграничны, нам остается лишь разгадывать ее тайны. А почему именно ЧГУ? От друзей я слышал, что в университете есть возможность заниматься проектной работой, хорошо поставлена работа по грантам, да и лабораторная база достаточно сильная. Так что сомнений при выборе вуза не было.

— Сергей, при поступлении для тебя было важно, какую стипендию ты будешь получать в университете?

— Стипендия — тема, которая всегда очень интересна будущим студентам. В Чувашском госуниверситете стипендия может достигать 15 тысяч рублей. Конечно, лежа на диване, на такую стипендию рассчитывать не приходится. Ее надо заслужить: заниматься наукой, усердно учиться, быть активным в студенческих мероприятиях. Есть абитуриенты, которые уже при поступлении точно знают, что могут претендовать на повышенную стипендию.

— Михаил, а что в первую очередь волнует родителей абитуриентов? Особенно тех, кто приезжает учиться в столицу нашей республики из других регионов или районов Чувашии?

— Для родителей важно, насколько комфортно будет ребенку в вузе, кто позаботится о нем вдали от дома. Надо сказать, что у ЧГУ сегодня — 20 учебных корпусов, 9 общежитий, санаторий-профилакторий и университетская клиника, Дворец культуры, спорткомплекс. Продолжается реконструкция общежитий, завершается строительство собственного бассейна. В вузе есть все, чтобы с комфортом учиться и развивать свои таланты. Для творческих и спортивных студентов работают 21 студия во Дворце культуры ЧГУ и более 20 секций по разным видам спорта в спортклубе, активисты вуза часто выезжают на конференции, олимпиады, соревнования, творческие конкурсы, при этом все расходы вуз берет на себя.

Нам с Сергеем важнее всего наука. Для каждого, кто хочет достичь результатов на этом поприще, в ЧГУ оборудовано более двадцати самых современных лабораторий, некоторые из них — совместные с предприятиями-партнерами, а некоторые находятся прямо на производствах. Поэтому получается совмещать теорию с практикой и плодотворно заниматься научными разработками.

— Михаил и Сергей, благодарим вас за встречу, надеемся, что еще не раз услышим о ваших исследованиях и открытиях, совершенных в стенах ЧГУ.

Наталия Петрова

Фото: Сергей Чунихин вне лаборатории любит кататься на лыжах и велосипеде и играть на гитаре. Михаил Иевлев ни дня не мыслит без науки.

Лиц. № 2276 от 19.07.2016, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.