Чувашия стала регионом с самой низкой младенческой смертностью

В нашей республике уже много лет один из самых низких показателей младенческой смертности в России, который держится на уровне ведущих европейский стран. К этому результату шли не один год: постоянно вкладывались деньги в оборудование перинатальных центров, роддомов, детских больниц и поликлиник, обучение медиков. За последние пять лет показатель снизился с 3,3 до 2,1 промилле. Это означает, что на каждую тысячу детей, родившихся живыми, в прошлом году погиб 2,1 ребенок, не дожив до одного года. При этом целевой показатель, который поставлен перед организаторами здравоохранения на 2024 год нацпроектом «Демография» — 4,5. «Перинатальные центры, детские поликлиники и стационары играют чрезвычайно важную роль в снижении младенческой смертности, но не только они. Также важна ответственность родителей за жизнь и здоровье детей», — считает главный педиатр Минздрава Чувашии Эльвира Павлова.