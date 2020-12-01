Роспотребнадзор Чувашии рекомендует воздержаться от проведения новогодних корпоративов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Рекомендации продиктованы текущей эпидобстановкой с ковид в республике. Об этом 11 декабря на региональном оперштабе по коронавирусу сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская.

«Учитывая нестабильную эпидситуацию считаем все-таки необходимым усилить контроль за соблюдением введенных ограничительных мероприятий и профилактических мер. В частности, не допускать проведения организованных массовых мероприятий, в том числе, корпоративных. На прошлой неделе мною это уже было сказано», — предложила Надежда Луговская и добавила о необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических мер на предприятиях региона.

Опубликовано: 11 декабря 2020 г.


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