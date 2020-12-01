Боязнь переносов

На днях на стене бывшего дома купца Николая Ефремова 1911 года постройки, а ныне здания Чувашского национального конгресса при всем честном народе установили памятную табличку Даниилу Эльменю. Отцу-основателю, одному из пяти создателей Чувашобласти, первому председателю и прочая, и прочая.

Про художественную ценность барельефа Игоря Голубева судить не буду. Эльмень обладал, скажем так, необычной внешностью и харизмой. Тут и топор — мелковатый инструмент. Но текст! Как сверстан текст! Шрифт у наших «памятникоделов» один установлен на компе — великий и могучий Arial. Весь неразреженными прописными. Меня, конечно, больше всего ранит в сердце ЙЕРКЕЛЕКЕНСЕНЧЕН с прижатыми плотно друг к другу буквами, и не удивлюсь, если с уменьшенным чуть размером шрифта! Ааа! Ну перенеси ты слово! Но нет. На остальные 12 (!) пунктуационных ошибок уже смотрю с тихой грустью. Между датами ставится знак «минус», инициалы разбиваются неразрывным пробелом, между датами пробел не ставится, как и дефис, в конце заголовка точка не ставится…

P.S. Особо меня печалит канцелярщина в именах — «Д.С.». Джон Самуилович. Ну напиши ты Даниил Семенович. Выдели имя как самое главное в потоке текста. А так оно робко и незаметно прячется от бедного читателя среди забора других слов…

Алексей Киров,

дизайнер